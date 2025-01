„Молим се за оне који су погођени трагедијом“ МЕЛАНИЈА ТРАМП се први пут ОГЛАСИЛА и упутила емотивну поруку после несреће у Вашингтону

Она је у краткој објави одала почаст жртвама.

"Моје срце је уз оне који су погођени синоћном страшном трагедијом. Молим се за оне који су на овако тужан начин изгубили животе, њихове породице и вољене, и оне који су први одговорили и који су неуморно радили током ноћи. Нека нађу снагу и утеху у овом тешком времену", написала је Меланија.

Њен супруг Доналд Трамп је током брифинга у белој кући изјавио саучешће породицама погинулих у своје и Меланијино име.

My heart goes out to those impacted by last night’s terrible tragedy. I pray for those who so sadly lost their lives, their families & loved ones, & the first responders who have worked tirelessly through the night. May they find strength and solace in this difficult time.

