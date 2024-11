ОПОЗИЦИЈА БЛОКИРАЛА ЦЕНТАР ГРАДА, протести широм Тбилисија

Најављено је да ће протест трајати до 22.00 сата по локалном времену, док су лидери опозиционих партија саопштили да ће у току дана представити детаљан план митинга који ће се одржати у недељу, дан уочи прве седнице новоизабраног парламента.

Парламентрни избори у Грузији одржани су 26. октобра, а према коначним резултатима које је објавила Централна изборна комисија, владајућа партија Грузијски сан, која се залаже за одржавање односа са Русијом, победила је са 53,93 одсто гласова и добила парламентарну већину са 89 мандата.

Опозиционе странке су одмах саопштиле да не признају резултате гласања, одбиле су посланичке мандате и позвале присталице на протест.

Председница Грузије Саломе Зурабишвили, која подржава проевропску опозицију, назвала је недавне изборе потпуно намештенима и такође позвала на протестне скупове.

У Тбилисију већ скоро месец дана трају масовни протести због непризнавања резултата избора.

Protest against the rigged elections in #Georgia 🇪🇺🇬🇪 Demonstrators blocked the main transport highway in Tbilisi ✊ pic.twitter.com/JqtsITjEtp

— Mtavari TV (@MtavariChannel) November 23, 2024