ПЛАТА ПРЕКО 200.000 И БЕСПЛАТАН СМЕШТАЈ, А НА ОГЛАС НИКО ДА СЕ ЈАВИ Зашто се телефон није усијао кад су услови као из снова?
Због мањка радне снаге, овај угоститељ је, како каже, принуђен да раднике тражи у иностранству.
Док се Алпи припремају за долазак првих туриста и почетак зимске сезоне, аустријски угоститељи суочавају се с озбиљним проблемом, недостатком радне снаге. Иако су аустријска скијалишта међу најпосећенијима у Европи, иза кулиса влада забринутост, ко ће послуживати госте и спремати храну када се хотели отворе?
Овај проблем није нов, али послодавци упозоравају да је ове године ситуација достигла критичну тачку. Угоститељски сектор већ годинама пати од мањка радника, а пандемија коронавируса додатно је погоршала стање. Многи запослени су тада напустили струку и више се нису вратили, пише Фениx магазин.
- И пре короне било је тешко пронаћи квалификовано особље из Аустрије, а сада је то још теже - каже власник хотела у тиролском месту Флиесс за аустријски лист Хеуте.
- Током пандемије многи су прешли у друге делатности и никада се нису вратили у угоститељство - додаје он.
Због мањка радне снаге, овај угоститељ је, како каже, принуђен да раднике тражи у иностранству. Путем аустријског завода за запошљавање (АМС) објавио је оглас за конобара или конобарицу који би радили током зимске сезоне, од 18. децембра 2025. до 6. априла 2026. године. У огласу се траже кандидати који говоре немачки језик, раде самостално и одговорно, те имају позитиван однос према гостима. Пожељно је и претходно искуство у послуживању хране и пића.
Услови нису лоши: минимална плата износи 2.200 евра бруто месечно, уз могућност додатне зараде, а запосленима се обезбеђују бесплатан смештај и исхрана. Ипак, и поред тога, одговарајућих кандидата нема. „До сада су, нажалост, стигле само неозбиљне пријаве из Марока - каже власник разочарано.
Аустријска влада и АМС последњих месеци интензивно промовишу сезонски рад међу страним радницима, укључујући оне из земаља Европске уније и западног Балкана, али интересовање остаје слабо. Локални медији упозоравају да све већи број хотела и ресторана зависи од радне снаге из иностранства, највише из Хрватске, Словеније и Мађарске, али ни то више не задовољава потребе тржишта.
Ако се ситуација ускоро не промени, аустријским скијалиштима могла би да запрети озбиљна криза, сезона без довољног броја конобара, кувара и чистача, управо у тренутку када се очекује рекордан број туриста.