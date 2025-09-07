clear sky
СРУШИО СЕ КРОВ У СУПЕРМАРКЕТУ У НЕМАЧКОЈ Повређени купци и радници, двоје животно угроженo

07.09.2025. 10:09 10:15
Пише:
Дневник
Извор:
blic/Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Инцидент се догодио у Баден-Виртембергу близу границе са Швајцарском

Полиција и спасиоци су на место несреће дошли брзо, а зграда је евакуисана.
У урушавању крова супермаркета у Лаурингену, у немачкој покрајини Баден-Виртемберг повређене су четири особе, од којих су две у тешком стању, саопштила је локална полиција.

У тренутку урушавања крова, у продавници се налазило 26 људи - купаца и особља, а тачан узрок урушавања још није познат, јавља Штерн.

Према речима портпарола полиције, спасиоци су позвани у супермаркет у Лаурингену, близу града Валдсхут-Тинген на швајцарској граници, јуче око 17.40 часова.

Зграда је након урушавања крова евакуисана.

blic.rs

Вести Свет
