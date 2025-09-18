НЕМИРИ НА УЛИЦАМА ШИРОМ ФРАНЦУСКЕ...
УПАЉЕНЕ БАКЉЕ У ФРАНЦУСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА Демонстранти упали у више министарстава у Паризу, поручују: "МАКРОН ПРОТИВ НАС ВОДИ РАТ" (ФОТО/ВИДЕО)
Данас се широм Француске одржавају велики синдикални протести.
Очекује се између 600.000 и 900.000 демонстраната на 250 најављених скупова.
Прошле среде у Француској су одржане демонстрације покрета "Блокирајмо све" који се противи планираном буџету због којег је пала влада Франсоа Бајруа и председник Емануел Макрон за новог премијера одредио Себастијана Лекорнуа.
"Макрон води рат против нас"
У саопштењу за медије, Студентска унија тврди да је данас мобилисано 110.000 средњошколаца и универзитетских ученика.
„Млади људи масовно излазе на улице како би окончали Макронову владавину и социјални и расистички рат који води против нас већ осам година“, написао је синдикат.
Хаос у Рену
Тензије су се распламсале у Рену, на северозападу Француске, а пријављени су сукоби између полиције и демонстраната.
„Појединци нарушавају јавни ред бацајући пројектиле на полицију. Дистанцирајте се од ових насилних људи“, саопштила је локална префектура на X.
Демонстрант са бакљом који је упао у француско министарство на мајици има лого Зимске олимпијаде у Сарајеву
На фотографији упада демонстраната у Министарство економије и финансија један од оних који су упалили навијачке бакље има мајицу на којој се види нешто што неодољиво подсећа на лого Зимске олимпијаде у Сарајеву 1984. године.
Расте број ухапшених, расте и број повређених полицајаца
Према подацима полиције до 14 часова, у току је било 439 демонстрација и 92 блокаде, а пребројано је 243.000 демонстраната.
Дошло је до сукоба између органа реда и демонстраната.
Укупно је у целој земљи ухапшено 119 људи, а шест полицајаца је повређено.
Демонстранти упали у Министарство економије и финансија
Око педесет демонстраната ушло је у комплекс Министарства економије и финансија Француске.
Радио РМЦ јавља да су отишли само неколико минута касније, док БФМТВ наводи да су се у дворишту министарства задржали 20-ак минута и да нису направили никакву штету.
Кренула главна протестна поворка у Паризу
Главни део демонстрације у Паризу почео је мало касније у Паризу.
Протестна поворка је коначно кренула, а на њеном су чланови разних синдиката који носе транспаренте.
Има повређених!
Новинар и полицајац повређени су током сукоба у Лиону. Полицајац је изгубио зуб.
Инциденти су избили око 90 минута након почетка демонстрација, које су до тада мирно привукле неколико хиљада људи у центру града. Око 12:30 часова, полиција је испалила велике количине сузавца и неколико шок бомби као одговор на оно што су бацали демонстранти у црном који су предводили марш, јавили су новинари АФП-а.
Префектура је известила о „бројним пројектилима и експлозијама ватромета“ усмереним на полицију са предње стране марша, који је описан као „састављен од многих појединаца високог ризика који спречавају напредовање синдиката“.
Током сукоба, новинар Франс Телевизије задобио је опекотине и зујање у ушима након што је погођен у леђа, мада је остало нејасно која страна му је задала повреду. Превезен је у болницу. Један полицајац је такође „изгубио зуб“ након што га је нешто, саопштила је префектура.
Маскиране особе на железничкој станици
У Марсељу, демонстранти су се разишли код Порт д'Екса. Неки су се упутили ка железничкој станици Сен Шарл.
Мобилне групе су зауставили полицајци који патролирају подручјем. Неколико маскираних особа је тренутно окупљено у близини станице.
Хиљаде апотека затворено
Чак 18.000 апотека у Француској је затворено.
Банке у Паризу забарикадиране
Франс24 јавља да су банке у Паризу забарикдиране у очекивању још већих демонстрација у француској престоници.
До сада ухапшено око 100 људи
Према најновијим подацима француске полиције и жандармерије, 95 људи је ухапшено широм земље.
Од тог броја су 33 особе тренутно у притвору.
На улице градова широм Француске распоређено је више од 80.000 полицајаца.
Жестоки сукоби у Лиону, у граду распоређено 1.300 полицајаца
Први сукоби догодили су се у Лиону, где је према информацијама БФМТВ распоређено 1.300 полицајаца, а на снимку који је објавила ова телевизија види се њихов покушај да сузавцем зауставе јуриш демонстраната.
Фигаро наводи да је група демонстраната обучених у црно на челу поворке блокирала званичну протестну колону, да би потом на полицију на Авенији де Сакс био испаљен ватромет, на шта је одговорено сузавцем.
По доласку колоне у кварт Ла Гиљотјер, дошло је до нове "размене" ватромета и сузавца, након чега је уследио полицијски напад.
Повређени су полицајац новинара Франс ТВ, који су лекарски збринути.
Зашто штрајкује Француска?
Позив синдиката разних професија на данашњи штрајк уследио је у знак протеста против 43,8 милијарди евра уштеда планираних у државном буџету.
Владин план укључује значајно смањење јавне потрошње, што би могло да погоди здравство, образовање и транспорт. Поред тога, пензионе реформе и могуће одлагање пензионисања изазвали су додатно незадовољство.
Синдикалне федерације позивају на већи терет који би сносили богатији грађани и велике корпорације и упозоравају на растућу друштвену неједнакост и пад куповне моћи. Према њиховим речима, буџет ће највише погодити оне са нижим и средњим приходима.
Политички контекст је додатно запаљив - нови премијер Себастијан Лекорну ступа на дужност у време када кредитне агенције снижавају рејтинг Француске, а Брисел захтева да се буџетски дефицит врати у дозвољене границе.
У таквој атмосфери незадовољства, синдикати су позвали на масовне протесте и штрајкове, а процене указују да би на улице могло изаћи и до 900.000 људи.
Кентаури жандармерије на тргу у Монпељеу, укупно 24 широм Француске
На Тргу у Монпељеу јутрос су се појавила два вишенаменска интервентна возила Кентаур француске Националне жандармерије.
Укупно 24 оваква оклопна возила ће данас бити распоређена широм Француске.
Министар полиције: Протести мањег интензитета од очекиваног
Франс24 преноси изјаву Бруна Ретајоа, министра унутрашњих послова, да су данашњи протести широм земље "мањег интензитета од очекиваног".
Он је казао да је полиција око 10.000 људи покушало блокаде на 95 места и да је со сада ухапшено 58 особа.
Меланшон очекује "политички утицај" демонстрација
Жан-Лик Меланшон, лидер левичарске странке Непокорна Француска, који је на челу демонстрација у Марсељу, казао је да је ова друштвена мобилизација "огроман догађај" који ће имати "политички утицај".
У Паризу најмање 48 ухапшених
На ширем подручју Париза ухапшено је до сада најмање 48 демонатраната.
У штрајку 45 одсто наставника
Главни синдикат француских средњих школа је објавио да је у штрајку 45 одсто наставног кадра широм земље.
Кренуо марш кроз Париз
Фигаро јавља да се колона демонстраната формирала након блокаде средње школе "Морис Равел" и да учесници марширају дуж трамвајских шина.
Расте број ухапшених
Од јутрос је у Француској ухапшено 55 људи.
Највећи хаос у Марсељу
Од 40 особа ухапшених у Француској, 22 су ухапшене у Марсељу испед тржног центра.
"Заплењене су бројне маске, опрема за деконтаминацију, спрејеви и петарде", саопштила је полиција на X.
Полиција одгурала ђаке с улаза средње школе у Рену
Франс24 преноси да је полиција у Рену на западу Француске силом отерала ученике који су блокирали улаз у средњу школу "Жан Мас".
На видео снимку се види како полицајци одгурују ђаке, међу којима је и особа са палестинском заставом која пада на земљу.
Блокирана фабрика оружја у Марсељу, обезбеђује војну опрему Израелу?
Демонстранти су блокирали фабрику оружја "Еуролинкс" у Марсељу на југу Француске и развили транспарент "Затворите геноцидну фабрику".
Истраживачки сајт Дисклоуз је у јуну ове године објавио да компанија која држи фабрику снабдева војном опремом израелск фирму "Елбит системс".
Полиција испалила гумене метке и разбила блокаду средње школе и трамвајских шина у Паризу
Франс24 извештава да је париска полиција јутрос интервенисала како би разбила блокаду средње школе "Морис Равел" и трамвајских шина у улици на коју школа излази.
На снимцима агенције ЦЛПрес види се да полицајци испаљују гумене метке или лоптице из ЛБД (бацач одбрамбених лоптица).
До 8 сати ухапшено 30 демонстраната
БФМТВ преноси објаву француске полиције да је 30 особа ухапшено у Тулузу, Бресту и Марсељу до 8 часова јутрос.
