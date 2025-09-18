УПАЉЕНЕ БАКЉЕ У ФРАНЦУСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА Демонстранти упали у више министарстава у Паризу, поручују: "МАКРОН ПРОТИВ НАС ВОДИ РАТ" (ФОТО/ВИДЕО)

Очекује се између 600.000 и 900.000 демонстраната на 250 најављених скупова.



Прошле среде у Француској су одржане демонстрације покрета "Блокирајмо све" који се противи планираном буџету због којег је пала влада Франсоа Бајруа и председник Емануел Макрон за новог премијера одредио Себастијана Лекорнуа.

"Макрон води рат против нас"

У саопштењу за медије, Студентска унија тврди да је данас мобилисано 110.000 средњошколаца и универзитетских ученика.

„Млади људи масовно излазе на улице како би окончали Макронову владавину и социјални и расистички рат који води против нас већ осам година“, написао је синдикат.

Хаос у Рену

Тензије су се распламсале у Рену, на северозападу Француске, а пријављени су сукоби између полиције и демонстраната.

„Појединци нарушавају јавни ред бацајући пројектиле на полицију. Дистанцирајте се од ових насилних људи“, саопштила је локална префектура на X.

🔴 Alerte info - Paris (75) Grève 18 septembre || Des syndicalistes de Sud Rail ont réussi à s’introduire au sein du ministère de l'Économie et des Finances à Bercy . #greve18septembre pic.twitter.com/Iu1IEmD1iQ

— FranceUnie 🇫🇷 (@FranceSouvUnie) September 18, 2025