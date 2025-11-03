ДРАМАТИЧАН ПРЕОКРЕТ Виши суд у Београду УКИНУО ЗАДРЖАВАЊЕ ВЛАДИМИРА ШТИМЦА
03.11.2025. 11:57 12:08
Виши суд у Београду усвојио је жалбу на решење о задржавању Владимира Штимца у притвору.
Подсетимо, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, припадници Управе криминалистичке полиције ухапсили су Владимира Штимца због постојања основа сумње да је 2. новембра 2025. године у поподневним и вечерњим часовима на Тргу Николе Пашића у непосредној близини Дома Народне скупштине Републике Србије позивао на насилну промену уставног уређења и подстрекавао учеснике непријављеног скупа да изврше напад на учеснике другог пријављеног скупа, који се одржава у Пионирском парку, затим на полицијске службенике, као и на насилно свргавање носилаца највиших државних функција, саопштено је јутрос из ВЈТ.