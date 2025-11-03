overcast clouds
ВЛАДИМИР ШТИМАЦ УХАПШЕН ЗБОГ ПОДСТРЕКАВАЊА НА НАСИЉЕ Од полицајца хистерично захтевао да "спусти пушку"!

03.11.2025. 07:12 07:18
Пише:
Дневник
Извор:
kurir.rs
Фото: Screenshot / kurir.rs

Како незванично сазнајемо, вечерас су по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду припадници Управе криминалистичке полиције ухапсили блокадера-насилника Владимира Штимца који је током целог дана, подстрекавао на насиље испред Скупштине Србије, хушкао насилнике да нападну Ћациленд и полицијске службенике који су обезбеђивали тај скуп, све са намером насилног свргавања легитимних представника власти.

У једној од видео објава забележено је и како од униформисаног припадника полиције претећим и хистеричним тоном захтева да "спусти пушку". 

Све време током трајања непријављеног скупа најбруталније је вређао полицијске службенике називајући их Вучићевим криминалцима.

(kurir.rs)

владимир штимац блокаде хапшење
