ВЛАДИМИР ШТИМАЦ УХАПШЕН ЗБОГ ПОДСТРЕКАВАЊА НА НАСИЉЕ Од полицајца хистерично захтевао да "спусти пушку"!
03.11.2025. 07:12 07:18
Како незванично сазнајемо, вечерас су по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду припадници Управе криминалистичке полиције ухапсили блокадера-насилника Владимира Штимца који је током целог дана, подстрекавао на насиље испред Скупштине Србије, хушкао насилнике да нападну Ћациленд и полицијске службенике који су обезбеђивали тај скуп, све са намером насилног свргавања легитимних представника власти.
У једној од видео објава забележено је и како од униформисаног припадника полиције претећим и хистеричним тоном захтева да "спусти пушку".
Све време током трајања непријављеног скупа најбруталније је вређао полицијске службенике називајући их Вучићевим криминалцима.
