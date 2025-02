(ВИДЕО) РУСКИ МАСОВНИ РАКЕТНИ НАПАД НА КИЈЕВ Најмање једна особа погинула, детонације и сирене одјекују украјинском престоницом

Он је навео да пожари букте у неколико делова града.

"Према прелиминарним подацима, једна особа је погинула у ПодоЉском рејону, а у Дарњичком је избио пожар на територији приватног предузећа... У рејону Оболон повређена је деветогодишња девојчица и она је хоспитализована", написао је Кличко на Телеграму.

UPDATE: Additional documentation showing residential buildings in Kyiv, Ukraine on fire following a ballistic missile attack by Russia. https://t.co/WvKd5OoJAa pic.twitter.com/hfvlV0xkKK

— Hexdline (@HexdlineNews) February 12, 2025