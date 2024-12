(ВИДЕО) УБИЈЕН КОМАНДАНТ ЕЛИТНЕ РУСКЕ БРИГАДЕ! Штаб маринаца разнео ХИМАРС: Сестра се огласила на друштвеним мрежама

То је објавила његова сестра, уз друге фотографије војника ове елитне бригаде, на друштвеној мрежи ВКонтакте.



У време удара, Паштов је био на командном месту у граду Лгову. Локални медији потврдили да је мета удара Оружаних снага Украјине било командно место руске војске, за које су сви у граду знали.

💥 Russia: Ukrainian HIMARS strikes destroyed the 810th Marine Brigade command center hidden in a 5-story residential building in Lgov, Kursk region. Russians report that brigade deputy commander Lieutenant Colonel Salim Pashtov is among the 17 marines killed. Most were officers. pic.twitter.com/PF37ebr0XS

Руски телеграм канали пишу да су у згради заједно са замеником били и други руски војници, од којих је седморо погинуло. Вероватно је унутра био официрски кор бригаде био задужен за руковођење јединицама и издавање наређења.

Лгов се налази 28 километара од државне границе Украјине, што значи да је у домету артиљерије. Како наводе руски пропагандни медији, напад је изведен из вишецевног ракетног система ХИМАРС.

Looks like Ukraine bombed the control point of the Russian 810th brigade at the Lgov sugar plant in the Kursk region today, and killed the deputy commander of the brigade, Salim Mukharbetovich Pashtov. pic.twitter.com/Q4LMSQxym9

— Kvist (@kvistp) December 25, 2024