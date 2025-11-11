clear sky
(ВИДЕО) ЗЕМЉА У ПЛАМЕНУ! ПРОБУДИО СЕ НАЈАКТИВНИЈИ ВУЛКАН Лава излази на све стране, становници у паници

11.11.2025. 11:05 11:12
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
вулкан
Фото: Скриншот Икс

Вулкан Килауеа на Хавајима, поново је еруптирао у недељу, избацујуц́и фонтане лаве и гаса високо у ваздух.

Ерупција, 36. од децембра прошле године, послала је млазеве вреле лаве који су достизали висину до 330 метара.

Према извештају Америчког геолошког завода, вулканска активност трајала је око пет сати. Иако је и даље на снази наранџасто упозорење, научници су потврдили да ерупција није представљала опасност за оближње заједнице. Лава је остала у потпуности задржана унутар кратера на врху вулкана, који се налази у Националном парку Хавајски вулкани.

Килауеа, један од најактивнијих вулкана на свету, показује редовну активност готово током целе године. Свака од ових ерупција прати исти, добро познат подземни канал, што стручњацима омогућава да прикупљају драгоцене податке и стекну дубље разумевање дугорочног понашања овог импресивног вулкана.

Хаваји вулкан
Вести Свет
