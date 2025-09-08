overcast clouds
ИЗАБРАНИ ИЗВОЂАЧИ РАДОВА НА ХИДРОИЗОЛАЦИЈИ ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА У СОМБОРУ Вредност радова 14 милиона динара, а ево шта ће се све санирати

08.09.2025. 13:50
Пише:
Дневник
Извор:
ekapija.rs
bazen
Фото: unsplash.com, ilustracija

Град Сомбор наручио је и спровео поступак јавне набавке за извођење хидроизолатерских радова на крову Градског базена.

Као једини понуђач посао је добила фирма Aquaseal sistemi d.o.o. Lipar по цени од 13,9 милиона динара са урачунатим ПДВ-ом.

Према техничком опису набавке, извођач радова најпре мора да уклони нечистоће са крова, а затим да наноси слојеве хидроизолације, укључујући и завршни УВ слој, како би се обезбедило једнолико и трајно заптивање површина. На материјал и радове тражена је писана гаранција од минимум 10 година.

- Систем мора бити погодан за директну изложеност временским условима (сунце, киша, снег) без потребе за додатним заштитним слојевима - један је од захтева наручиоца. У техничком опису пише и да је извођач у обавези да динамику радова на постављању хидроизолације усклади са радовима на постављању соларних панела, што је такође новост у раду Спортског центра Соко, који управља затвореним базеном Мостонга.

Рок за извођење радова на хидроизолацији крова је 90 календарских дана.

сомбор базен
Извор:
ekapija.rs
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
