ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У СТАНИШИЋУ Чека се еколошко зелено светло
До сада су из сомборског Јавног комуналног предузећа „Водоканал“ и безданског ЈКП „Водовод“ повезали на безбедна изворишта Стапар, Бачки Моноштор, Светозар Милетић, Кљајићево и Чонопљу.
Мрежа се даље шири на север градског подручја, у оквиру државног пројекта „Чиста Србија“, који је, када је Сомбор у питању, започео 2023. године и који би требало да реши и проблем одвођења отпадних вода, односно сеоских канализација. Тако је ових дана Град Сомбор поднео захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње гравитационе канализационе мреже у насељу Станишић, ка којем је истовремено у току изградња доводника градске воде за пиће. У захтеву су описани могући штетни утицаји пројекта на животну средину и предложене мере за спречавање, смањење и отклањање таквих утицаја. Како уверавају из локалне самоуправе, животна средина није угрожена јер ће се отпадна вода путем канализације транспортовати до постројења за пречишћавање.
„Због ниских кота терена у Улици цара Лазара и северном делу Далматинске улице од кућног броја 212 није било могуће те делове насеља спојити на вакуумски систем канализације. Из овог разлога је у том делу предвиђен класични гравитациони систем одводње са једном пумпном станицом, шахтног типа на крају Улице цара Лазара која воду препумпава у шахт у улицу Ослобођења код кућног броја 196, где се фекална вода уводи у вакуумски систем канализације”, пише у поднетом захтеву, и наводи да се сви подаци и документација из захтева могу добити на увид у Градској управи у Сомбору, у канцеларији број 50 у времену од 8 до 12 часова или путем интернета. Јавност, заинтересовани органи и организације могу да доставе своје мишљење у писаној форми.