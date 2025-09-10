light rain
У НЕДЕЉУ ВАШАР У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 600 излагача нуди све, од игле до локомотиве!

10.09.2025. 16:20
Пише:
Дневник
Извор:
Војводина уживо
Фото: Ф. Бакић/Бачка Топола

У недељу, 14. септембра на бачкотополском вашаришту, одржава се девети по реду вашар у 2025. години.

Тим поводом од директорице Ј.П. “Тржница”  Марине Поповић, сазнајемо да је за вашар заинтересовано и до 600 излагача најразличитијих производа за домаћинство, гардеробе кућних љубимаца, домаћих животиња, пољопривредних машина , намештаја, домаће хране и половне робе.
 

Вашар се организује традиционално, сваке друге недеље у текућем месецу, а све припремне радње за организацију вашара су одрађене. Вашар у Бачкој Тополи је традиционална манифестација која је једна од већих овог типа на нивоу целе Војводине.

Упркос деценијским  променама, вашар и даље привлачи хиљаде посетилаца из свих околних места и засигурно је једино место на којем се може пронаћи све , од игле до локомотиве.

На септембарском Вашару , одржаће се јавна лицитација за продају места на Вашару за 2025/2026 годину. Постигнута лицитациона цена 1 дужног метра се плаћа на лицу места у готовом новцу. Лица која су до сада имала резервисано место на вашаришном простору имају предност код лицитације за то продајно место. Сва заинтересована лица се за информације могу обратити на број телефона 024/ 715-151 , радним данима од 7.00-15.00 часова.

Војводина уживо

