НЕСРЕЋА НА ВАШАРУ НА ПРЕОБРАЖЕЊЕ Дечак пао у играоници, хитно пребачен у болницу
19.08.2025. 19:35 19:37
Десетогодишњи дечак повређен је данас у играоници постављеној у порти цркве у Липници код Лознице, где се традиционално обележава црквена слава Преображење Господње.
Незгода се догодила у поподневним сатима, када је дечак, мештанин овог села, пао у делу забавног парка намењеног најмлађима.
Он је одмах пребачен у лозничку болницу, али за сада није познато какве је повреде задобио. На лице места изашла је и полиција, која утврђује околности несреће и начин на који је дошло до повреде.