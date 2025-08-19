clear sky
НЕСРЕЋА НА ВАШАРУ НА ПРЕОБРАЖЕЊЕ Дечак пао у играоници, хитно пребачен у болницу

19.08.2025. 19:35 19:37
Дневник
Дневник/ Новости
Десетогодишњи дечак повређен је данас у играоници постављеној у порти цркве у Липници код Лознице, где се традиционално обележава црквена слава Преображење Господње.

Незгода се догодила у поподневним сатима, када је дечак, мештанин овог села, пао у делу забавног парка намењеног најмлађима.

Он је одмах пребачен у лозничку болницу, али за сада није познато какве је повреде задобио. На лице места изашла је и полиција, која утврђује околности несреће и начин на који је дошло до повреде.

вашар преображење
Дневник/ Новости
Дневник
Вести Друштво
