НОВИ ТОПЛОВОД У ДОМУ У СТАРОЈ МОРАВИЦИ Покрајина финансира решавање вишегодишњег проблема
Покрајинска влада ће са 40 милиона динара финансирати пројекат изградње новог топловодног система у Дому за лица ометена у менталном развоју „Оттхон“ у Старој Моравици у општини Бачка Топола.
За реализацију тог пројекта, Покрајинска влада ће упутити средства из текуће буџетске резерве, а завршетком ових радова, тај дом за лица ометена у развоју решиће вишегодишњи проблем учесталих хаварија топловодног система.
Оваква улагања у инфраструктуру објеката из система социјалне заштите представљају наставак омогућавања што квалитетнијих услова рада свих запослених у области социјалне заштите на територији Војводине, али и што квалитетније услуге за све кориснике унутар тог система.
Дом за лица ометена у менталном развоју „Оттхон“ у Старој Моравици основан је 1946. године, првобитно као дом за старе и сиромашне. Данас је у тој установи смештено око 300 корисника, распоређених у четири павољона одвојено, а запослено је више од 110 радника.