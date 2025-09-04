ПОТРЕСНО: Змајевчани осликали мурал посвећен ВУКАШИНУ ЦРНЧЕВИЋУ 16. жртви ПАДА НАДСТРЕШНИЦЕ (ФОТО)
Мурал посвећен трагично преминулом Вукашину Црнчевићу (19) завршен је у његовом родном Змајеву.
Подсетимо, Вукашин је једна од жртава пада надстрешнице на железничкој станици у Новом Саду 1. новембра прошле године. Он је преминуо 21. марта на Војномедицинској академији и шеснаеста је жртва пада надстрешнице. Борба за његов живот је трајала четири месеца и 20 дана.
Мурал је осликан на зиду вртића, у центру Змајева. Новац за мурал прикупљен је током меморијалног турнира у малом фудбалу и баскету под називом "У сећање на Вукашина“ који је одржан крајем јула у овом месту.
Вукашин је тренирао кошарку и фудбал, волео је оба спорта, а пошто је био кувар, у плану је да се у будућности организује и такмичење у кувању као сећање на њега.
Вукашин је сахрањен 23. марта, а његови другови су тада у небо пустили 19 белих балона.