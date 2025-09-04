scattered clouds
25°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОТРЕСНО: Змајевчани осликали мурал посвећен ВУКАШИНУ ЦРНЧЕВИЋУ 16. жртви ПАДА НАДСТРЕШНИЦЕ (ФОТО)

04.09.2025. 19:53 20:12
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Коментари (0)
вукашин
Фото: printscreen/društvene mreže

Мурал посвећен трагично преминулом Вукашину Црнчевићу (19) завршен је у његовом родном Змајеву.

Подсетимо, Вукашин је једна од жртава пада надстрешнице на железничкој станици у Новом Саду 1. новембра прошле године. Он је преминуо 21. марта на Војномедицинској академији и шеснаеста је жртва пада надстрешнице. Борба за његов живот је трајала четири месеца и 20 дана.

Мурал је осликан на зиду вртића, у центру Змајева. Новац за мурал прикупљен је током меморијалног турнира у малом фудбалу и баскету под називом "У сећање на Вукашина“ који је одржан крајем јула у овом месту.

Вукашин је тренирао кошарку и фудбал, волео је оба спорта, а пошто је био кувар, у плану је да се у будућности организује и такмичење у кувању као сећање на њега.

 

Вукашин је сахрањен 23. марта, а његови другови су тада у небо пустили 19 белих балона.

Србија данас

надстрешница мурал змајево
Извор:
Србија данас
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ И КОШАРЦИ „У СЕЋАЊЕ НА ВУКАШИНА” ОДРЖАН У СТЕПАНОВИЋЕВУ: Чување успомене на другара
1

ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ И КОШАРЦИ „У СЕЋАЊЕ НА ВУКАШИНА” ОДРЖАН У СТЕПАНОВИЋЕВУ: Чување успомене на другара

01.09.2025. 14:23 14:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БЕЛИ ОБЛАЦИ СЕ ВИНУЛИ У НЕБО Сахрањен Вукашин Црнчевић, 16. жртва пада надстрешнице на Железничкој станици
сахрана

БЕЛИ ОБЛАЦИ СЕ ВИНУЛИ У НЕБО Сахрањен Вукашин Црнчевић, 16. жртва пада надстрешнице на Железничкој станици

23.03.2025. 17:27 18:03
Волим
0
Коментар
1
Сачувај