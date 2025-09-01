ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ И КОШАРЦИ „У СЕЋАЊЕ НА ВУКАШИНА” ОДРЖАН У СТЕПАНОВИЋЕВУ: Чување успомене на другара
Хуманитарни турнир у малом фудбалу и у кошарци „У сећање на Вукашина” одржан је протеклог викенда у спортској хали ОШ „Алекса Шантић” у Степановићеву.
Турнир је организован у част младог Змајевчанина, Вукашина Црнчевића, који је трагично страдао у паду надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду, 1 . новембра 2024. Новац од котизација за оба дана турнира, као и добровољни прилози, биће преусмерени за осликавање мурала у Змајеву са ликом Вукашина Црнчевића, као и за лечење Константина Јанковића, који има церебралну парализу.
На оба турнира учествовало је укупно 20 екипа из Змајева, Равног Села, Степановићева, Врбаса и Бачког Доброг Поља. Победник фудбалског турнира је тим „Беневенето” из Змајева, други су „Манго Џери” такође из Змајева, док су трећи били „Степановчани”. Најбољи стрелац турнира био је Јован Лешчешин, а место најбољег играча турнира заузео је Иван Нађ. Победу на турниру у кошарци однео је тим „Стара школа”, док су други били „6,75 l” из Равног Села, а трећи „Драгон вилиџ” из Змајева.
Вукашин је тренирао кошарку и фудбал, волео је оба спорта, а пошто је био кувар, у плану је да се у будућности организује и такмичење у кувању као сећање на њега.
Организатори су позвали све заинтересоване да наставе да помажу у изради мурала, али и прикупљању помоћи за лечење малог Константина. Жиро рачун на који могу да се уплате добровољни прилози у хуманитарне сврхе, гласи на име Вукашинове мајке, Весне Бранковић, 325930070798640510. Хуманитарни прилози за Константина могу се уплатити СМС поруком са текстом „543” на 3030.
Н. Мирковић