ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ И КОШАРЦИ „У СЕЋАЊЕ НА ВУКАШИНА” ОДРЖАН У СТЕПАНОВИЋЕВУ: Чување успомене на другара

01.09.2025. 14:23 14:31
Пише:
Дневник
Извор:
dnevnik.rs
Фото: приватна архива

Хуманитарни турнир у малом фудбалу и у кошарци „У сећање на Вукашина” одржан је протеклог викенда у спортској хали ОШ „Алекса Шантић” у Степановићеву.

Турнир је организован у част младог Змајевчанина, Вукашина Црнчевића, који је трагично страдао у паду надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду, 1 . новембра 2024. Новац од котизација за оба дана турнира, као и добровољни прилози, биће преусмерени за осликавање мурала у Змајеву са ликом Вукашина Црнчевића, као и за лечење Константина Јанковића, који има церебралну парализу.

На оба турнира учествовало је укупно 20 екипа из Змајева, Равног Села, Степановићева, Врбаса и Бачког Доброг Поља. Победник фудбалског турнира је тим „Беневенето” из Змајева, други су „Манго Џери” такође из Змајева, док су трећи били „Степановчани”. Најбољи стрелац турнира био је Јован Лешчешин, а место најбољег играча турнира заузео је Иван Нађ. Победу на турниру у кошарци однео је тим „Стара школа”, док су други били „6,75 l” из Равног Села, а трећи „Драгон вилиџ” из Змајева.

Вукашин је тренирао кошарку и фудбал, волео је оба спорта, а пошто је био кувар, у плану је да се у будућности организује и такмичење у кувању као сећање на њега.

Организатори су позвали све заинтересоване да наставе да помажу у изради мурала, али и прикупљању помоћи за лечење малог Константина. Жиро рачун на који могу да се уплате добровољни прилози у хуманитарне сврхе, гласи на име Вукашинове мајке, Весне Бранковић, 325930070798640510. Хуманитарни прилози за Константина могу се уплатити СМС поруком са текстом „543” на 3030.

Н. Мирковић

хуманитарни турнир Хуманитарни турнир Хуманитарни турнир у фудбалу Степановићево змајево кошарка
Нови Сад
