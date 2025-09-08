ТРИ НАГРАДЕ ЗА ДЕЧЈЕ ПОЗОРИШТЕ ИЗ СУБОТИЦЕ Бриљирали на фестивалу у Подгорици
Представа "Желим да будем нормалан" однела је Гран при и две глумачке награде на престижном међународном такмичењу.
Велико признање за суботичку културу стигло је из Подгорице, где је недавно завршен 12. Међународни фестивал луткарства. Дечје позориште из Суботице остварило је изузетан успех, освојивши чак три значајне награде и потврдивши свој статус једне од водећих луткарских институција у региону.
Представа "Желим да будем нормалан", у режији Тодора Валова, кога директорка Дечјег позоришта Марта Ароксалаши назива "великим пријатељем позоришта", проглашена је за најбољу луткарску представу фестивала и однела је Гран при, најважније признање манифестације.
Поред главне награде, жири је препознао и изузетну глуму, па су глумачке награде припале Викторији Палфи и Марку Вујевићу. Овај успех представља круну рада целог ансамбла и потврђује висок уметнички ниво суботичке луткарке сцене.
Након кратке летње паузе, позориште се враћа са амбициозним пројектом. Већ 12. септембра, у 18 часова, публика ће имати прилику да присуствује премијери представе "Заљубљени лептири", спектакла који обећава потпуно ново искуство за суботичку публику.
"Ова представа је заиста посебна јер представља традиционално кинеско луткарство - нешто што ми до сада нисмо имали прилику не само да радимо, већ ни да видимо", објашњава директорка Ароксалаши.
Представу припрема Амела Вученовић, Београђанка која већ дуги низ година живи и ради на Луткарској академији у Санкт-Петербургу у Русији. Њен приступ обећава аутентичност и дубоко познавање древне кинеске луткарке традиције.
"Верујемо да ће ова представа, припремљена у тако специфичној техници, бити велики доживљај за све нас. То је једна за нас егзотична уметност коју никада раније нисмо видели", додаје Ароксалаши.
Суботица спремна за властити фестивал
Добра вест за љубитеље луткарства је да се припрема и домаћи Међународни фестивал луткарства у Суботици, који ће бити одржан почев од 21. до 27.септембра. Овај догађај обећава да ће наш град постати средиште луткарке уметности у региону, окупљајући извођаче из многих земаља.
Успех суботичких луткарских уметника у Подгорици додатно је оснажио позицију нашег града на културној мапи Балкана, а најављене активности обећавају да ће јесен у Суботици бити богата занимљивим позоришним дешавањима.
Премијера "Заљубљених лептира" представља одличну прилику да се публика упозна са ретком уметношћу традиционалног кинеског луткарства, а велики успех у Подгорици гарантује да ће се и овај пут очекивања оправдати.