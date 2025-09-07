clear sky
ВЕЋИ БРОЈ КУКУРЈАКА У СРП "БАГРЕМАРА" Ревитализацијом станишта у првом степену заштите спашено станиште ове биљке

07.09.2025. 09:38
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Фото: Војводинашуме

Спо­ме­ну­ли смо у окви­ру ре­пор­та­же о спе­ци­јал­ном ре­зер­ва­ту при­ро­де „Ба­гре­ма­ра” у про­шлом бро­ју не­дељ­ног „Днев­ни­ка”, да је то­ком мо­ни­то­рин­га 2014. го­ди­не, ко­ји су упра­вља­чи ра­ди­ли за­јед­но са По­кра­јин­ским за­во­дом за за­шти­ту при­ро­де, при­ме­ће­но да је до­шло до угро­жа­ва­ња ста­ни­шта ку­кур­ја­ка, ко­ји је те­мељ­на вред­ност овог за­шти­ће­ног под­руч­ја.

Ка­ко је за „Днев­ник” по­ја­сни­ла са­мо­стал­ни струч­ни са­рад­ник за за­шти­ће­на под­руч­ја у ЈП „Вој­во­ди­нашу­ме” Ива­на Ва­сић, сма­ње­на бројност ове вр­сте по­сле­ди­ца је из­ме­ње­них ста­ни­шних и кли­мат­ских про­ме­на.

У из­ве­шта­ју на­кон мо­ни­то­рин­га, на­ве­де­но је, из­ме­ђу оста­лог, да је по­треб­но кре­ну­ти у про­цес ре­ви­та­ли­за­ци­је ста­ни­шта, што зна­чи да је до­не­сен и по­се­бан про­грам за ре­ви­та­ли­за­ци­ју ку­кур­ја­ка у окви­ру пр­вог  сте­пе­на за­шти­те, јер се нај­ве­ћа по­пу­ла­ци­ја на­ла­зи упра­во ту. 

– У прин­ци­пу, у окви­ру пр­вог сте­пе­на за­шти­те не сме ни­шта да се ра­ди, за­то смо мо­ра­ли да ис­хо­ду­је­мо све по­себ­не до­зво­ле, ре­ше­ња и са­гла­сно­сти од Ми­ни­стар­ства за­шти­те жи­вот­не сре­ди­не, ка­ко би­смо мо­гли да спро­во­ди­мо би­ло ка­кве ак­тив­но­сти. На кра­ју смо до­би­ли до­зво­лу да уђе­мо у пр­ву зо­ну и по­мог­не­мо ку­кур­ја­ку да се опо­ра­ви – ис­ти­че Ва­сић.

Сам про­грам је пред­ви­ђао че­ти­ри фа­зе ра­да, и то је про­цес ко­ји је тра­јао 10 го­ди­на, а ко­ји је успе­шно при­ве­ден кра­ју. 

– Фа­зе су под­ра­зу­ме­ва­ле укла­ња­ње ба­гре­ма ко­ји је био прет­ња оп­стан­ку ку­кур­ја­ка, уз по­шу­мља­ва­ње по­себ­но де­фи­ни­са­ним на­чи­ном сад­ње аутох­то­ним вр­ста­ма хра­ста лу­жња­ка, ја­се­на, ди­вље тре­шње и дру­гих воћ­ка­ри­ца. Ни­је ра­ђе­но кла­сич­но по­шу­мља­ва­ње ко­је спро­во­ди­мо на не­ким дру­гим ло­ка­ли­те­ти­ма, где има­мо при­вред­но – ко­мер­ци­јал­ни ка­рак­тер, већ се ов­де спро­во­ди­ла на­мен­ска се­ча уз пла­ни­ра­но по­шу­мља­ва­ње у слу­жби очу­ва­ња и за­шти­те јед­не вр­сте – об­ја­шња­ва нам Ива­на и до­да­је да су из овог ис­ку­ства мно­го то­га на­у­чи­ли.

– Оно нам го­во­ри да не мо­же­мо кон­зер­ви­ра­ти ди­на­мич­ке про­це­се, већ мо­ра­мо би­ти при­ла­го­ђе­ни си­ту­а­ци­ји на те­ре­ну, те на­ше ак­тив­но­сти усме­ри­ти у прав­цу очу­ва­ња вр­ста, па ма­кар мо­ра­ли ула­зи­ти и у пр­ви сте­пен за­шти­те.  Да ми ни­смо ура­ди­ли овај про­је­кат, ве­ро­ват­но би вре­ме­ном ку­кур­јак не­стао из пр­вог сте­пе­на, а овај при­мер мо­же по­слу­жи­ти и шу­мар­ској и би­о­ло­шкој стру­ци – ми­шље­ња је Ива­на Ва­сић. 
 

