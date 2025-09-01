clear sky
27°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА ПЛОЧА НА ЕЛЕКТРОПОКРЕТНОМ МОСТУ У ЦРВЕНКИ Могућ саобраћај на прелазу преко канала ДТД ка Крушчићу

01.09.2025. 11:05 11:31
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Коментари (0)
црвенка мост
Фото: ЈВП „Воде Војводине”

Саниране су прелазне плоче на електропокретном мосту у Црвенки, који се налази на каналу ДТД, на путном правцу који води према насељу Крушчић, саопштили су из ЈВП „Воде Војводине“.

Радови на мосту одвијали су се у две фазе, а подразумевали су комплетну замену оштећене плоче на једној страни моста, да би нештпо касније били изведени радови и на другој страни. На тај начин је санација плоча у потпуности завршена.

Мост је реконструисан у оквиру редовног одржавања на Хидросистему ДТД, а саобраћај преко моста за време извођења био је обустављен и преусмерен на алтернативне правце.

Подсећамо да су крајем јула прелазне плоче саниране и на електропокретном мосту у Кули.
 

црвенка
Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај