ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА ПЛОЧА НА ЕЛЕКТРОПОКРЕТНОМ МОСТУ У ЦРВЕНКИ Могућ саобраћај на прелазу преко канала ДТД ка Крушчићу
01.09.2025. 11:05 11:31
Саниране су прелазне плоче на електропокретном мосту у Црвенки, који се налази на каналу ДТД, на путном правцу који води према насељу Крушчић, саопштили су из ЈВП „Воде Војводине“.
Радови на мосту одвијали су се у две фазе, а подразумевали су комплетну замену оштећене плоче на једној страни моста, да би нештпо касније били изведени радови и на другој страни. На тај начин је санација плоча у потпуности завршена.
Мост је реконструисан у оквиру редовног одржавања на Хидросистему ДТД, а саобраћај преко моста за време извођења био је обустављен и преусмерен на алтернативне правце.
Подсећамо да су крајем јула прелазне плоче саниране и на електропокретном мосту у Кули.