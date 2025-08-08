НОВО ШЕТАЛИШТЕ ЗА НОВИ БЕЧЕЈ Пешачка зона добиће нови изглед
Централној зони Новог Бечеја предстоји преуређење, а за уређивање пешачке зоне ове општине расписала је тендер за израду пројектно-техничке документације.
Од пројектанта се, како се наводи у документацији, очекује да предложи концепт уређења простора на начин да се савременим архитектонским изразом креира јединствен јавни простор кроз уређење јавних површина.
Концептом је потребно предвидети и сагледати начин пре свега целовитог сагледавања комплетне зоне у архитектонском погледу, предложити адекватан саобраћајни концепт свих прилазних зона и тачака уласка у пешачку зону, зоне мирујућег саобраћаја, пешачке и бициклистичке токове. Такође, потребно је предложити адекватан начин озелењавања простора, концепт јавне функционалне и декоративне расвете, начин и концепт решавања атмосферске канализације, указано је у документацији.
Простор на који се односи тендер чини неколико целина, пише еКапија. Реч је пре свега о Тргу ослобођења, а који је у централном и западном делу, који се ослања на Тису, доминантно парковска површина са планираним споменичким обележјем. Као централно место пешачке зоне града потребно је да добије нови квалитет и нови урбани карактер.
У овом делу је потребно урадити валоризацију постојећег зеленила и по потреби обавити додатну садњу и планирати нове пешачке површине са савременим архитектонским изразом и адекватном материјализацијом. У свом другом делу, према улици Петра Драпшина, Трг ослобођења представља мирну оазу са много зеленила и овај простор је потребно адекватно третирати уређењем пешачких површина.
„Сам спој Трга и улице Петра Драпшина врло пажљиво размотрити и остварити ефекат формирања пјацете испред објекта Културног центра, али и формирати функционалну саобраћајну везу са Тиским кејом, на начин несместаног приступа возила снабдевања, одржавања и слично. Простор се може формирати као пешачка зона у складу са концептом јединствене просторне целине“, прецизира се у документацији.
Пројектом је обухваћена и Улица Жарка Зрењанина (од угла са Улицом Соње Маринковић до угла са Улицом Маршала Тита), „која представља трговачку улицу са великим потенцијалом за развој урбаног мобилијара и просторних акцената“. У овом простору се планира потпуно укидање моторног саобраћаја и претварање у пешачку зону.
Јавна набавка се односи и на Улицу Маршала Тита (од угла са Жарка Зрењанина до угла са Иве Лоле Рибара), која се такође планира као пешачка зона са потпуним укидањем саобраћаја и адекватним уређењем пешачких површина и зеленила, као и на Улицу Иве Лоле Рибара, која за разлику од претходних не мора нужно да постане пешачка површина.
„Обавеза пројектанта је и поставка новог саобраћајног концепта центра, који директно мора да кореспондира са будућом пешачком зоном. Улица може да буде и једносмерна у складу са концептом и усаглашавањем са надлежним институцијама. Такође, потребно је сагледати и питање мирујућег саобраћаја, где ова улица потенцијално има велики значај. У сваком случају ова улица се мора третирати истим концептом по питању материјализације и уређења слободних површина као и остатак центра“, указује се у документацији.
Оквирна површина обухвата простора износи 1,3 хектара или око 13.000 метара квадратних.
Као препоручени материјал су апострофиране коцке или плоче различитих димензија, текстура и боја, од пресованог бетона са различитим површинским обрадама. За комплетан обухват простора неопходно је предвидети потпуно нови систем јавне функционалне расвете на стубовима, адекватан пешачким површинама, које нису подређене саобраћајницама, чиме ће се створити интимнији и топлији јавни простор, сугерише се у документацији. Пројектом је потребно предвидети и адекватну туристичку инфо сигнализацију као и сам визуелни идентитет центра града, као саставни део овог пројекта.
Понуде се могу поднети до 18. августа.