ЗРЕЊАНИН У ЦРВЕНОЈ, ОСТАТАК СРБИЈЕ У ЦРНОЈ БОЈИ! Знате ли шта ово значи? Шок резултати! Колико возача аутобуса везује појас, ко поштује брзину, а ко користи телефон? Ово је ситуација у свих 27 полицијских управа
Проценат употребе сигурносног појаса код возача аутобуса на подручју Полицијске управе у Зрењанину је низак, показују подаци Агенције за безбедност саобраћаја који се односе на прошлу годину.
Агенција у свом извештају наводи да овај проценат износи 70,5 одсто, што је према овим мерењима низак проценат и означен је црвеном бојом. Том бојом се означава подручје на којем се проценат креће између 70 и 80 одсто.
Међутим, на мапи коју је објавила Агенција, само је територија под ингеренцијом зрењанинске полиције “у црвеном“. Остатак Србије означен је црном бојом, што значи да је у другим крајевима проценат употребе сигурносног појаса код возача аутобуса врло низак (испод 70 одсто).
Агенција наводи да је просечна вредност употребе сигурносног појаса возача аутобуса за територију Србије тек 36,9 одсто.
Агенција за безбедност саобраћаја је у току 2024. године обавила мерење најважнијих индикатора безбедности саобраћаја за Србију. Истраживањем су добијени подаци за сваку од 27 полицијских управа.
“Сагледавајући вредности индикатора безбедности саобраћаја за Полицијску управу у Зрењанину и поредећи их са резултатима за Републику Србију, као и са циљевима стратегије безбедности саобраћаја, уочени су кључни проблеми којима треба посветити пажњу. Када је реч о коришћењу мобилног телефона током вожње, вредност овог индикатора припада класи веома ниске вредности код свих категорија возила. Проценат употребе сигурносног појаса на предњем седишту у путничким аутомобилима је 89,3 одсто, што га сврстава у средње вредности. Међутим, на задњем седишту овај проценат је свега 21,9 одсто, што га сврстава у веома ниске вредности и представља значајан безбедносни проблем”, закључила је Агенција за безбедност саобраћаја у извештају за Зрењанин.
Додаје и да су индикатори брзине углавном у веома ниским вредностима, посебно код путничких аутомобила и мотоцикала како у насељима тако и ван њих.
С друге стране, позитивни резултати безбедности саобраћаја уочавају се код индикатора брзине. Са аспекта индикатора брзине, наиме, стање безбедности саобраћаја на подручју Полицијске управе у Зрењанину је позитивно код мопеда у насељима и ван њих.