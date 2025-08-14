У ПАНЧЕВУ 700 МЕТАРА НОВОГ АСФАЛТА Улица Боре Станковића спремна за безбедан саобраћај
ПАНЧЕВО: Улица Боре Станковића у насељу Стрелиште у Панчеву је обновљена, чиме је додатно унапређена путна инфраструктура у овом граду.
Како би се уверила да су радови спроведени према плану, локацију је обишла градска менаџерка Маја Витман, која је том приликом казала да улагања у путну инфраструктуру значе већу безбедност и бољи стандард.
– Ово је један од најважнијих путних праваца, јер представља главни приступ насељу из правца државног пута. Деценије без улагања сада су иза нас. Нове саобраћајнице постају стандард, а не изузетак, што треба да је циљ сваке одговорне власти – поручила је Витман, додавши да су уз асистенцију радника ЈКП „Водовод и канализација“, обављени и радови на инфраструктури који ће омогућити боље функционисање мреже.
По њеним речима, радови су спроведени у три фазе, и то од раскрснице са Цвијићевом улицом до Вељка Петровића, затим од Вељка Петровића до Улице Мажуранићеве и на крају од Мажуранићеве до пруге.
– Свака фаза је затварана по завршетку претходне, чиме је омогућена проходност за становнике. Обим радова обухватио је уклањање старог асфалта, припремне радове и нивелацију, полагање новог асфалта, израду банкина и обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације. Дужина саобраћајнице је 700 метара и асфалтирана је у пуном профилу од шест до 12 метара – рекла је градска менаџерка, додавши да је у оквиру пројекта јавно - приватног партнерства, Стрелиште добило нов асфалт у улицама Мажуранићева, Лазе Костића, Војислава Илића, Исидоре Секулић, Михајла Петровића Аласа, Вељка Петровића, Вељка Влаховића.