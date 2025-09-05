broken clouds
ПРЕМИНУО ГРАДСКИ ВЕЋНИК ВОЈИСЛАВ АРСЕНОВ Градоначелник Зрењанина се опростио од сарадника: “Красиле су га најквалитетније људске особине”

05.09.2025. 15:47 15:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

Члан Градског већа Зрењанина и приватни предузетник Војислав Арсенов преминуо је данас у Зрењанину након дуже и тешке болести, саопштено је из локалне самоуправе.

Војислав Арсенов је рођен 1970. године у Зрењанину. По занимању је био мастер економије и имао је вишегодишње искуство у бављењу предузетништвом. Велика љубав била му је спортски риболов, у ком је наступао и за репрезентацију Србије.

На функцији члана Градског већа налазио се од 2021. године.

Оставио је за собом супругу и троје деце.

Поводом смрти Војислава Арсенова изразе саучешћа породици упутио је градоначелник Зрењанина Симо Салапура.

– Војислав Арсенов, Војкан, како смо га сви звали и познавали, био је добар и узоран сарадник, ког су красиле и најквалитетније људске особине. Доприносио је раду Градског већа, сагледавајући проблеме кроз призму предузетника са искуством, а период рада и дружења с њим остаће нам у најлепшем сећању. У име Града Зрењанина, Градског већа и у своје лично име, упућујем породици Војкана Арсенова изразе најдубљег саучешћа – поручио је Салапура.

Сахрана преминулог ће се одржати у суботу, 6. септембра, у 15 часова, на Темишварском гробљу у Зрењанину.

