ПРЕМИНУО ГРАДСКИ ВЕЋНИК ВОЈИСЛАВ АРСЕНОВ Градоначелник Зрењанина се опростио од сарадника: “Красиле су га најквалитетније људске особине”
Члан Градског већа Зрењанина и приватни предузетник Војислав Арсенов преминуо је данас у Зрењанину након дуже и тешке болести, саопштено је из локалне самоуправе.
Војислав Арсенов је рођен 1970. године у Зрењанину. По занимању је био мастер економије и имао је вишегодишње искуство у бављењу предузетништвом. Велика љубав била му је спортски риболов, у ком је наступао и за репрезентацију Србије.
На функцији члана Градског већа налазио се од 2021. године.
Оставио је за собом супругу и троје деце.
Поводом смрти Војислава Арсенова изразе саучешћа породици упутио је градоначелник Зрењанина Симо Салапура.
– Војислав Арсенов, Војкан, како смо га сви звали и познавали, био је добар и узоран сарадник, ког су красиле и најквалитетније људске особине. Доприносио је раду Градског већа, сагледавајући проблеме кроз призму предузетника са искуством, а период рада и дружења с њим остаће нам у најлепшем сећању. У име Града Зрењанина, Градског већа и у своје лично име, упућујем породици Војкана Арсенова изразе најдубљег саучешћа – поручио је Салапура.
Сахрана преминулог ће се одржати у суботу, 6. септембра, у 15 часова, на Темишварском гробљу у Зрењанину.