ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКОМ ЛИТИЈОМ ЗАВРШЕНА „ГОСПОЈИНА 2025“ Новобечејци синоћ испратили госте
Целовечерње бденије одржано је у присуству великог броја верника у Храму Успења Пресвете Богородице у Новом Бечеју, вече уочи празника Велика Госпојина и славе тог места.
Служби je претходила свечана литија која је, као и претходних година, кренула од храма Преноса моштију Светог Николаја Мириликијског, Тиским кејом до такозваног Манастира. Овим је уједно спуштена завеса на новобечејску светковину „Госпојину 2025“, која је ове године одржана од 21. до 27. августа, истакао је директор Туристичке организације општине Нови Бечеј, Саша Дујин.
– У суштини, хришћански би било најисправније да после ове вечери почне манифестација, јер је последњи дан поста и тако би имало више смисла, али због саме организације и годишњих одмора, сваке године гледамо да све завршимо до овог датума. Ипак, све је лепо прошло, време нас је послужило, прошло је без инцидената што је и најважније, као што је било и претходних 30 година. Ово јесте други најтужнији хришћански дан, Успење Богородичино, а она је, уз Христа, особа важна за човечанство. Да је то тако говори и чињеница да је храм на Тиском кеју, који зовемо Манастир, посвећен њој, јер је она заштитница наше вароши. Ово је јединствени културно-историјски споменик, где је торањ узидан у сам насип и верујем да нас Богородица чува све, без обзира на веру и националност, а нашао сам и икону на којој пише „И бог чува Нови Бечеј“ – казао је Дујин.
Велика Госпојина обележава се 15. августа по јулијанском, односно, 28. августа по грегоријанском календару и слави успомену на смрт и вазнесење Пресвете Богородице на небо. У улици испред храма на Тиском кеју традиционално се организује и вашар, међу мештанима познатији као буч, на коме су се и ове године могле пронаћи свилене бомбоне и лицидерска срца.