(ВИДЕО) ЈУБИЛАРНИ "ДАНИ ВАЈФЕРТА" У ПАНЧЕВУ ОДА ТРАДИЦИЈИ Најбоља занатска пива Србије окупљена на једном месту
На Тргу Ђорђа Вајферта, у близини најстарије пиваре на Балкану, свечано су отворени десети, јубиларни „Дани Вајферта“, манифестација посвећена животу и наслеђу чувеног Ђорђа Вајферта, која привлачи посетиоце свих узраста.
Овогодишњи „Дани Вајферта“ спојили су традицију, забаву и модерне укусе. На тргу се окупило десетак занатских пивара, које су понудиле разноврсна пива – од класичних до оних са воћним нотама.
За разлику од индустријских, крафт пива истичу се аутентичним укусом, јер се производе у малим количинама са брижљиво одабраним састојцима, објашњавају пивари.
„За крафт пиво користимо врхунске састојке, без кукурузне крупице, само слад, хмељ и воће“, истакао је Алекса Симић, власник пиваре „Робоцрафт“.
„Наше пиво не пастеризујемо. Оно је старо око 40 дана и задржава све природне квалитете, јер се трудимо да остане право занатско, домаће пиво“, додао је Немања Јаћови из пиваре „Инат“.
Кроз разноврстан културно-уметнички и забавни програм, „Дани Вајферта“ чувају традицију и подсећају на значај једне од најистакнутијих личности Панчева, истовремено промовишући културни и туристички потенцијал града.