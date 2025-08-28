few clouds
ЗБОГ ИСЕЉЕЊА НАРОДНЕ КУХИЊЕ У КИКИНДИ Корисници добијају намирнице уместо куваних јела

28.08.2025. 13:37 13:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
kikinda
Фото: Град Кикинда

Више од три деценије ради кикиндска Народна кухиња, а сада има 536 корисника.

Због исељења кухиње из бившег Дома ученика у Улици Ђуре Јакшића, корисници ће добијати намирнице, уместо куваних оброка. Ово је привремено решење, кажу надлежни, док се не пронађе нови простор за кухињу у којој ће се припремати храна. До исељења кухиње је дошло јер ће тај објекат бити реконструисан у склопу прекограничног пројекта Србије и Румуније.

- Kорисници ће у наредном периоду добијати ланч пакете уместо куваних оброка, а сигуран сам да ћемо врло брзо успети да пронађемо адекватно решење. Имамо неколико опција, а недавно смо на састанку у Kикинди разговарали о томе и са Љубомиром Миладиновићем, генералним секретаром Црвеног крста Србије. Важно је да корисници Народне кухиње знају да ћемо учинити све да ускоро поново добијају кувану храну. Град ће, као и до сада финансијски подржавати овај програм, који помаже најугроженијим суграђанима - рекао је градоначелник Младен Богдан. 
 

