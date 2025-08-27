overcast clouds
ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА ДОБИЈА МЕЈКЕРС ЛАБ Нешто потпуно ново у граду на Бегеју, ово је више од обичног простора

27.08.2025. 12:10
Фото: Дневник.рс

Зрењанинска гимназија је саопштила да се нашла међу школама које су одабране на конкурсу за отварање нових Мејкерс лабова у Србији.

Мејкерс лаб је мултидисциплинарни иновативни простор у средњим школама у коме ученици и наставници заједно истражују, стварају и повезују се са локалном и широм заједницом.

На конкурсу који је организовала Група за образовање пристигло је више од стотину пријава из више градова широм земље и одлучено је да Зрењанинска гимназија буде укључена у мрежу Мејкерс лабова.

“Тиме смо још једном потврдили своју посвећеност иновацијама, образовању и стварању амбијента за развој будућих лидера у области науке и технологије”, саопштили су из ове средње школе.

Како наводе, посебну улогу у овом успеху имали су координатори програма за Зрењанинску гимназију, математичари Горан Манигода и Марко Јаковљевић, који су осмислили и припремили пројекат за зрењанинску школу. 

“Њихова стручност и визија били су кључни за квалитет пријаве и избор гимназије међу победнике конкурса”, додаје се у саопштењу.

Отварање нових Мејкерс лабова биће реализовано у три фазе, а изабране школе добиће свој простор за иновације најкасније до новембра 2027. године. Овај процес може бити и значајно убрзан уколико се мрежи придруже нови партнери и подрже развој образовања у Србији.

“За Зрењанинску гимназију ово је огромна прилика да унапреди већ постојеће ресурсе и програме у области математике, информатике и природних наука, али и да креира нову платформу за интердисциплинарно учење. Мејкерс лаб представља више од простора - он је центар за креативност, иновације и предузетништво, место где се теоријска знања претачу у праксу и где ученици развијају критичко мишљење, алгоритамско разумевање и инжењерски приступ решавању проблема”, истичу у Зрењанинској гимназији.

Посебно радује што ће овдашњи гимназијалци добити прилику да раде са савременим технологијама, попут 3Д штампе, микроконтролера, ИоТ решења, дигиталне електронике и напредних софтверских алата. 

“Верујемо да ће овај простор подстаћи генерације ученика да повезују математичке моделе са реалним проблемима, да развијају рачунарске симулације, експериментишу и стварају пројекте који повезују науку и уметност”, кажу у школи и додају да је ово признање уједно и подстицај да наставе да граде Зрењанинску гимназију као центар знања, иновација и стваралаштва и да заједно са ученицима и наставницима допринесу развоју образовања у Србији.

зрењанинска гимназија ученици просвета
Војводина Банат
