scattered clouds
30°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРУГА ШАНСА ЗА ПРОГРАМЕ У КУЛТУРИ Рок за пријаву до 4. септембра НА РАСПОЛАГАЊУ ЈЕ 1.225.000 ДИНАРА

28.08.2025. 11:32 11:40
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Сремски Карловци Фото: Дневник.рс

Рок за пријаву на други овогодишњи конкурс за суфинансирање манифестација, пројеката и програма у области културе од јавног интереса за општину Сремски Карловци истиче 4. септембра.

На располагању је 1.225.000 динара, а учесници могу да рачунају да ће локална самоуправа највише три пројекта с којим конкуришу да суфинансира. Максимални износ сваког пројекта појединачно је 300.000 динара. Конкурсна документација се може преузети са интернет странице општине sremskikarlovci.rs или у Одељењу за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове.

Пријаве на конкурс се подносе непосредно на писарници општинске управе или путем поште. Право учешћа на конкурсу за културу имају они који по члану 21 и члану 73 Закона о култури спадају у субјекте у култури, имају седиште у Сремским Карловцима и да је програм или пројекат којим конкуришу искључиво из области културе и уметности. Потребно је да документација садржи опис пројекта, реалан и одржив финансијски план и неопходну документацију, под којом се подразумева оверена и потписана изјава овлашћеног подносиоца пријаве, фотокопија потврде о регистрацији и потврде о пореском идентификационом броју, те званичан доказ о наменском рачуну за кориснике буџетских средстава.

Сремски Карловци конкурс
Извор:
Дневник
Пише:
Зорица Милосављевић
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај