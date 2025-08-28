ДРУГА ШАНСА ЗА ПРОГРАМЕ У КУЛТУРИ Рок за пријаву до 4. септембра НА РАСПОЛАГАЊУ ЈЕ 1.225.000 ДИНАРА
Рок за пријаву на други овогодишњи конкурс за суфинансирање манифестација, пројеката и програма у области културе од јавног интереса за општину Сремски Карловци истиче 4. септембра.
На располагању је 1.225.000 динара, а учесници могу да рачунају да ће локална самоуправа највише три пројекта с којим конкуришу да суфинансира. Максимални износ сваког пројекта појединачно је 300.000 динара. Конкурсна документација се може преузети са интернет странице општине sremskikarlovci.rs или у Одељењу за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове.
Пријаве на конкурс се подносе непосредно на писарници општинске управе или путем поште. Право учешћа на конкурсу за културу имају они који по члану 21 и члану 73 Закона о култури спадају у субјекте у култури, имају седиште у Сремским Карловцима и да је програм или пројекат којим конкуришу искључиво из области културе и уметности. Потребно је да документација садржи опис пројекта, реалан и одржив финансијски план и неопходну документацију, под којом се подразумева оверена и потписана изјава овлашћеног подносиоца пријаве, фотокопија потврде о регистрацији и потврде о пореском идентификационом броју, те званичан доказ о наменском рачуну за кориснике буџетских средстава.