clear sky
26°C
06.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФИЈАКЕРИЈАДА У КЛЕНКУ У НЕДЕЉУ Улаз је бесплатан, а ево шта све очекује посетиоце

06.09.2025. 12:24 12:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
кленак
Фото: Општина Рума

Удружење љубитеља и узгајивача коња „Војин Пузић - Браца” организује у недељу, 7. септембра, четврту Фијакеријаду у Кленку.

Манифестација ће се одржати у центру села, на фудбалском игралишту ФК „Борац”. 

Програм почиње у 13 часова, а улаз за све посетиоце је слободан. 

Љубитељи коња уживаће у двопрезима, четворопрезима, кружној ревији, а после званичног програма биће уприличено и дружење уз вечеру. Генерални покровитељ догађаја је Општина Рума.В. Х.

кленак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај