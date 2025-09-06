ФИЈАКЕРИЈАДА У КЛЕНКУ У НЕДЕЉУ Улаз је бесплатан, а ево шта све очекује посетиоце
06.09.2025. 12:24 12:37
Удружење љубитеља и узгајивача коња „Војин Пузић - Браца” организује у недељу, 7. септембра, четврту Фијакеријаду у Кленку.
Манифестација ће се одржати у центру села, на фудбалском игралишту ФК „Борац”.
Програм почиње у 13 часова, а улаз за све посетиоце је слободан.
Љубитељи коња уживаће у двопрезима, четворопрезима, кружној ревији, а после званичног програма биће уприличено и дружење уз вечеру. Генерални покровитељ догађаја је Општина Рума.В. Х.