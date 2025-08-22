overcast clouds
КИФЛИЦИЈАДА У СУБОТУ У КУПИНОВУ Кифле по рецептима наших мајки и бака, али и традиционални ручни радови

22.08.2025. 10:26 10:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
кифле
Фото: Општина Пећинци

Удружење жена „Мајка Ангелина“, под покровитељством Општине Пећинци, припрема Кифлицијаду која ће се одржати сутра у Ловачком дому у Купинову.

Програм почиње у 16 часова.

Очекује се да ће се женама из насеља пећиначке општине придружити тридесетак удружења жена из целе Србије, Босне и Херцеговине, Републике Српске и Хрватске, које ће на својим штандовима представити најбоље слане и слатке кифлице, али и обиље других ђаконија припремљених по рецептима наших мајки и бака, као и традиционалне ручне радове из својих крајева. 

Војводина Срем
