НОВОПАЗОВАЧКА "МИНИСТАРКА" ПРЕД ПУБЛИКОМ У СТАРОЈ ПАЗОВИ Представа је на репертоару у суботу, у 20 часова
19.09.2025. 13:10 13:19
Коментари (0)
Глумци Аматерског позоришта "Мирко Таталовић - Ћира" из Нове Пазове одиграће у суботу представу "Госпођа Министарка" Бранислава Нушића у режији Александера Бака.
Премијера представе је била у априлу а у међувремену је учествовала на више фестивала и сваки пут је изазазвала велико интересовање публике.
Представа на сцени Позоришне сале у Старој Пазови почиње у 20 часова.