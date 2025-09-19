clear sky
26°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВОПАЗОВАЧКА "МИНИСТАРКА" ПРЕД ПУБЛИКОМ У СТАРОЈ ПАЗОВИ Представа је на репертоару у суботу, у 20 часова

19.09.2025. 13:10 13:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Глумци Аматерског позоришта "Мирко Таталовић - Ћира" из Нове Пазове одиграће у суботу представу "Госпођа Министарка" Бранислава Нушића у режији Александера Бака.

Премијера представе је била у априлу а у међувремену је учествовала на више фестивала и сваки пут је изазазвала велико интересовање публике.  

Представа на сцени Позоришне сале у Старој Пазови почиње у 20 часова.

 

 

представа
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај