(ФОТО, ВИДЕО) Обнова и доградња фабрике воде при крају ПРОДУЖЕНА ИСПОРУКА ТЕХНИЧКЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОЧИНА ДО НОВЕМБРА

Реч је о додатним, непредвиђеним радовима на потпуној реконструкцији базена за пречишћавање воде, због чега је ЈКП „Беочин” морао до почетка новембра да продужи режим снабдевања техничком водом корисницима у Беочину, Раковцу, Беочин селу, Бразилији и Черевићу.



Председница општине Беочин Биљана Јанковић обишла је градилиште Фабрике воде и казала да је то највећи капитални пројекат на територији те локалне самоуправе. Према пројекту била је предвиђена изградња још једног бунара чиме ће се повећати постојећи капацитети снабдевања домаћинстава у општини, односно да то бу¬де око 300 ку¬би¬ка воде на сат, а до сада се произволило 200. - Завршетком овог најважнијег инфраструктурног пројекта за општину Беочин, биће омогућено прикључење већег броја корисника и унапређење система снабдевања домаћинстава - рекла је Биљана Јанковић. - Општина ће и даље улагати у водоснабдевање, те ће бити настављена градња канализационе мреже у Старом Раковцу и водоводне мреже у Черевићу , на потесу ка Андревљу. Машнски инжењер ГП „Градитељ НС“ Ненад Миловановић појаснио је да је преостало да се заврше непредвиђени радови, с обзиром да је посао реконструкције био технички захтеван, те да су додатан материјал и опрема наручени и очекује се њихова испорука.

Фото: Dnevnik

Цистерне на три локације Техничка вода, која ће у систему бити до новембра, може да се користи за кување и личну хигијену, али се не саветује за пиће. Цистерне са пијаћом водом налазе се у Раковцу, Беочину и Черевићу. За потребе пијаће воде могу да користе и извори у Раковцу, Сусеку, Свилошу и Баноштору. Грађани који узимају воду из својих бунара могу бесплатно да ураде анализу исправности. Вода из постројења се свакодневно анализара у Фабрици воде, а једном седмично и Институт за јавно здравље Војводине ради тестирања.



Непредвиђени радови су се односили на резервоаре, нарочито на ретентзиони, којима није било могуће приступати током пројектовања,. Након што је постројење пребачено на нестационирани режим рада, додатним увидом уочено је да се стање умногоме разликовало у односу на пројекат. Тачније, сама конструкција је била другачије изведена него што је пројекат обрађивао, што је захтевало додатна техничка решења - казао је Миловановић.

За завршетак реконструкције постројења и доградњу фабрике воде у Беочину, Покрајинска влада је недавно обезбедила 105 милиона динара кроз ребаланс овогодишњег буџета.

Текст и фото: С. Ковач

