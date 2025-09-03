СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ СРЕДЊОШКОЛЦИМА: 50 одсто трошкова превоза за септембар сносиће општина
03.09.2025. 13:28 13:51
Општина Сремски Карловци ће у септембру сносити 50 одсто трошкова месечне аутобуске карте за ученике средњих школа који су остварили право на регресирање трошкова превоза.
То значи да ће локална самоуправа са 1.405 динара регресирати трошкове превоза за ученике који путују из Сремских Карловаца у средње школе у Нови Сад.
Разлику до пуне цене претплатне месечне карте плаћају ученици приликом куповине на шалтеру број 14 у Аутобуској станици у Новом Саду, саопштавају из Одељења за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове.