ШИРИ СЕ ГАСНА МРЕЖА У ИРИГУ Попусти за прикључак док трају радови ЕВО КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ

27.08.2025. 12:28 12:34
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
ириг
Фото: Општина Ириг

У току је изградња и проширење дистрибутивне гасне мреже у западном краку Улице Анке Матић, у Новој улици, у Мике Антића и Улици Милутина Миланковића у Иригу.

Грађани и правна лица из тих улица могу остварити попуст од 20 одсто на прикључак на гасну мрежу уколико се пријаве у току изградње, све до датума техничког пријема. За све информације грађани се могу јавити предузећу „Гас-Рума”, на телефон 022/473- 450 (локал 112 или 113) или путем електронске поште [email protected].

Гасну мрежу проширује ЈП „Гас-Рума, које је и дистрибутер, а радови, који би требало да трају у наредних месец до месец и по дана. 
 

ириг гас прикључак
Војводина Срем
