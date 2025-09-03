У СУСРЕТ ДАНУ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА Ово су четири добитника признања
Син академика Дејана Медаковића, Павле Медаковић, и потомак вожда Ђорђа Стратимировића, Иван Стратимировић, добитници су овогодишње повеље Сремских Карловаца, признања која локлана самоуправа додељује поводом дана Сремских Карловаца, 16. септембра.
Медаковићу је она припала за уступање установама културе изузетно вредних и значајних предмета из очеве заоставшине, док је Иван Стратимировић носилац тог признања због истрајности у иницирању обележавања дана Мајске скупштине у Сремским Карловцима. На седници Скупштине општине Сремски Карловци, одржаној 26. августа, одлучено је да се доделе и две захвалнице.
Једна ће припасти радници ЈКП „Белило“ Бранки Лаловић за истинску посвећеност, доследност, ревност и љубав у неговању цветних алеја, а друга Драгани Матијашевић за неизмерну љубав и изузетну посвећеност неговању напуштених животиња у Карловцима.
Дан Сремских Карловаца, установљен је у знак сећања на 16. септембар 1753. године када су добили статус слободне војничке вароши.
Признања лауреатима се додељују на свечаности поводом Дана Карловаца.