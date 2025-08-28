few clouds
ЗАТВОРЕН ПУТ МИТРОВИЦА - ЈАРАК У току је наношење завршног слоја асфалта ЕВО ГДЕ СЕ ПРЕУСМЕРАВА САОБРАЋАЈ

28.08.2025. 13:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
У току је наношење завршног слоја асфалта на путу између Сремске Митровице и Јарка.

Због планираних радова данас и сутра биће обустављен саобраћај у времену од 7 до 20 часова. Забрана важи за део државног пута IIБ 316 Сремска Митровица – Јарак између ватрогасног дома у Сремској Митровици и скретања за Шашинце. 

Док траје забрана саобраћај ће бити преусмерен са државног пута IIБ 316 на пут Шашинци – Вогањ.

Војводина Срем
