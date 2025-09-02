СУБОТИЦА СИНОЋ СПЕКТАКУЛАРНО ПРОСЛАВИЛА РОЂЕНДАН Концерт Небојше Војводића пред 5.000 људи на градском тргу
Градски трг у Суботицаи био је синоћ сцена незаборавног музичког догађаја када је Небојша Војводић наступио пред импресивном публиком од око пет хиљада грађана
Концерт је организован поводом рођендана Суботице који се обележава 1. септембра. Суботичани су дочекали суграђанина са великим овацијама и ентузијазмом.
Током готово три сата трајања, Војводић је публику водио кроз богат репертоар који је обухватао све од емотивних балада до енергичних поп-фолк нумера, пажљиво одабраних да задовоље различите генерације слушалаца. Одличан одазив публике и топла атмосфера били су најбољи доказ успешно реализоване вечери.
У разговору са новинарима уочи наступа, музичар је поделио своја осећања: „Веома сам дирнут, али истовремено и спреман за овај изазов. Наступати пред својим грађанима носи огромну одговорност. Након дугогодишњег бављења овим послом, сигуран сам да ће вечерас бити нешто посебно , овде се увек осећам фантастично. Не двојим да нас чека прекрасно и емотивно искуство“.
Иначе, Војводић редовно учествује у хуманитарним активностима.
„Још увек разматрам где ћу усмерити део прихода од синоћњег наступа. Овај концерт представља много више од материјалних добара - најважније ми је да се моји суграђани лепо забаве. Средства ће бити усмерена тамо где су најпотребнија“, објаснио је певач.
Изразио је уверење да се доброчинство увек враћа и захвалио свима који су омогућили реализацију догађаја. Војводић је такође најавио скорашње издавање ауторског албума.
„Припрема се 15 оригиналних композиција, а прва три сингла требало би да угледају светлост дана унаредних неколико месеци. Претходни период био је посвећен породичним обавезама, а сада је време да се фокусирам на професионални развој и оставим дуготрајан траг у музици“ открио је планове.
Традиционално, вечерње славље окрунио је спектакуларан петоминутни ватромет који је одушевио све присутне.