ОМИЉЕНА ВАЛУТА КРИПТОМИЛИОНЕРА ЗАБЕЛЕЖИЛА НОВИ ПАД Ево каква је тренутна ситација на тржишту дигиталног богатства

Вредност биткоина је јуче на највећој светској берзи криптовалута Бајненс порасла за 0,08 одсто на 99.157 евра.

Укупан обим трговине биткоинима за 24 сата је износио 54,08 милијарди евра, за нијансу мање него претходног дана. Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 56 у категорији “похлепа”, и нешто је нижи него дан раније.

Вредност итиријума (ЕТХ) је пала за 1,14 одсто на 3.692 евра, а вредност бајненс коина (БНБ) порасла за 0,56 одсто на 722 евра. Криптовалута солана (СОЛ) је пала за 0,71 одсто на 155 евра, а аваланш (АВАX) за 3,45 одсто на 19,84 евра.

Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се продавала за 2,79 евра, што је пад за 3,58 одсто. Највише се трговало биткоином, итиријумом и риплом (XРП), који бележи раст за 0,54 одсто.