clear sky
28°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОМИЉЕНА ВАЛУТА КРИПТОМИЛИОНЕРА ЗАБЕЛЕЖИЛА НОВИ ПАД Ево каква је тренутна ситација на тржишту дигиталног богатства

20.08.2025. 09:54 10:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com, ilustracija

Вредност биткоина је јуче на највећој светској берзи криптовалута Бајненс порасла за 0,08 одсто на 99.157 евра.

Укупан обим трговине биткоинима за 24 сата је износио 54,08 милијарди евра, за нијансу мање него претходног дана. Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 56 у категорији “похлепа”, и нешто је нижи него дан раније.

Вредност итиријума (ЕТХ) је пала за 1,14 одсто на 3.692 евра, а вредност бајненс коина (БНБ) порасла за 0,56 одсто на 722 евра. Криптовалута солана (СОЛ) је пала за 0,71 одсто на 155 евра, а аваланш (АВАX) за 3,45 одсто на 19,84 евра. 

Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се продавала за 2,79 евра, што је пад за 3,58 одсто. Највише се трговало биткоином, итиријумом и риплом (XРП), који бележи раст за 0,54 одсто.

берза биткоин
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Берза
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај