ЦЕНЕ НАФТЕ СКАЧУ Након напада украјинских дронова на руску енергетску инфраструктуру достигле НАЈВИШИ НИВО ЗА ТРИ НЕДЕЉЕ
Цене нафте Брент порасле су данас за 1,5 одсто, на око 67,8 долара по барелу, а америчка сирова нафта WTI (West Texas Intermediate) скочила је на 64,7 долара по барелу, што је највиши ниво у скоро три недеље.
Цене су биле условљене страховима од поремећаја у снабдевању руском нафтом након нових напада украјинских дронова на енергетску инфраструктуру те земље, у шта спадају и пожари на извозном терминалу Уст-Луга и у рафинерији Новошахтинск, пренео је Трејдинг економикс.
Неизвесност око застоја мировних преговора, заједно са претњом америчког председника Доналда Трампа новим санкцијама Русији и вишим царинама на индијски увоз, додатно је појачала забринутост око понуде нафте.
У међувремену, председник Федерелне банке (ФЕД) Џероум Пауел наговестио је могуће смањење каматних стопа већ у септембру, подстичући претпоставке да би снажнији раст економије Сједињених Америчких Држава могао повећати потражњу за нафтом.
Трговци остају опрезни да би слабији привредни раст могао ограничити дугорочну потрошњу као последица бројних економских изазова.
С друге стране, план Организације земаља извозница нафте ОПЕК плус за повећање производње вратио је бојазни због ризика од прекомерне понуде.