ЕПС ПОДРЖАВА РАЗВОЈ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ: Од 1. октобра куповина струје по ценама као и грађани без обзира напонски ниво
БЕОГРАД: Електропривреда Србије (ЕПС) саопштила је данас да ће од 1. октобра предузетници, мала и микро предузећа моћи да закључе уговор на гарантованом снабдевању електричном енергијом и ова група купаца без обзира на потрошњу моћи ће да купује електричну енергију по ценама дефинисаним на гарантованом снабдевању.
На тај начин, у зависности од сопствене потрошње електричне енергије, значајан број предузетника, малих и микро предузећа има могућност да умањи трошкове за електричну енергију у односу на тренутне, а првенствено имаће могућност избора начина на који ће набављати енергију, на комерцијалном или регулисаном тржишту.
Такође, наводи се да ће се овом променом повећати број малих купаца на гарантованом снабдевању јер предузетници, мала и микро предузећа сада стичу право да се снабдевају по истим ценама као и грађани, без обзира на годишњу потрошњу електричне енергије и напонски ниво на који су прикључена њихова мерна места.
У саопштењу ЕПС-а наводи се да овом мером Електропривреда Србије, као стуб економског развоја, активно и конкретно подржава развој мале привреде.