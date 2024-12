ГУМЕ ПОЗНАТОГ ПРОИЗВОЂАЧА ПОВЛАЧЕ СЕ СА СРПСКОГ ТРЖИШТА ЗБОГ ОПАСНОСТИ ОД ПУЦАЊА Произвођач враћа новац, ево који модели су у питању.

Реч је о моделима Scorpion Trail II, Metzeler Tourance Next, Metzeler Tourance Next II, објављено је на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине у одељку Небезбедни производи (НЕПРО).

- Гуме за мотоцикле робне марке Pirelli Scorpion Trail II, Metzeler Tourance Next, Metzeler Tourance Next II са ознаком модела: 150/70R18M/CTL 70V Pirelli Scorpion Trail II; 150/70R18M/CTL 70V Metzeler Tourance Next; 150/70R18M/CTL 70V Metzeler Tourance Next II; 150/70ZR18M/CTL 70W Metzeler Tourance Next; у величини 150/70R18EAN 8019227280326; 150/70R18M/CTL 70V Scorpion Trail II 8019227280333; 150/70R18M/CTL 70VTourance Next 8019227396140; 150/70R18M/CTL 70V Tourance Next II 8019227424102; 150/70ZR18M/CTL 70W Tourance Next II - наведено је на поменутом сајту.

Како се објашњава под одређеним условима коришћења односно употребе гума (нпр. низак притисак у гумама, велика оптерећења, услови на путу, пређени километри који су скоро на половини животног века гуме, итд.), може доћи до неправилног трошења гума, што временом може довести до пуцања ојачања под углом од нула степени.

Ако се ово стање не открије на време, може довести до потенцијалног одвајања делова газећег слоја и/или наглог губитка ваздуха. Делимично одвајање газећег слоја и/или нагли губитак притиска у гумама може узроковати губитак контроле над мотоциклом, чиме се повећава ризик од повреда.

Због ових недостатака произвођач је обавестио дистрибутере о престанку даље продаје и начину спровођења опозива прозивода. Обавеза дистрибутера је да потрошаче обавесте о опозиву, као и да врше пријем опозваних производа од потрошача, уз адекватну замену производа.