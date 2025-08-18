clear sky
ВАЖАН ДАН ЗА РАДНИКЕ У СРБИЈИ Данас одлука о минималцу ЕВО КОЛИКО ЋЕ ИЗНОСИТИ

новац
Фото: Илустрација/ Canva

Први састанак преговарачког тима за утврђивање минималне цене рада за 2026. годину биће одржан данас, објављено је на сајту Социјално- економског савета (СЕС).

Тренутна минимална цена рада износи 53.592 динара.

Минималац ће, сходно одлуци СЕС-а од 15. јула, бити ванредно повећан од 1. октобра, за 9,4 одсто, односно са садашњих 308 на 337 динара по сату и износиће 58.630 динара.

Први потпредседник Владе Србије и министар финансија Синиша Мали рекао је новинарима након те седнице да је предлог владе да повећање од Нове године буде 10,1 одсто.

"Са тим повећањем би минималац од 1. јанаура 2026. године износио 550 евра", истакао је он.

Навео је да је у јануару минималац повећан за 13,7 одсто, од октобра ће бити повећан за 9,4 и ако би у јануару уследило повећање од 10,1 које предлаже Влада Србије, то би значило да ће минимална цена рада у Србији за 12 месеци бити кумулативно повећана за 37 одсто.

