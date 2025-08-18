ТОКОМ ЗИМЕ КРЕЋЕ ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ НА ПРУЗИ БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА Техничка примопрeдаја мађарског дела брзе пруге на јесен ЕВО КОЛИКО ВОЗОВА ДНЕВНО ЋЕ САОБРАЋАТИ
Већ ове јесени могла би да се обави техничка примопредаја мађарског дела брзе пруге Будимпешта-Београд, а током зиме могао би да крене и путнички саобраћај, изјавио је министар грађевинарства и саобраћаја Мађарске Јанош Лазар.
Он је за РТВ Панон рекао да Мађарске државне железнице планирају да између Будимпеште и Београда буде три пара возова дневно - три у једном, три у другом смеру.
"Обезбедићемо квалитетну услугу, великом брзином и брзим повезивањем два главна града. Железница има огроман значај за привреду, јер ће се велики део робе која улази у Европу управо овом пругом транспортовати у Западну Европу", рекао је мађарски министар на Палићу, где је учествовао на свечаности Савеза војвођанских Мађара поводом Дана Светог Иштвана.
Истакао је да је брза пруга Београд-Будимпешта симбол и знак "њиховог циља да Србија, уз помоћ и безрезервну подршку Мађарске, постане члан Европске уније, да Срби, српска привреда и српска робна размена преко њих уђу у Европу".