ПОРАСЛА ЦЕНА СВИЊСКОГ И ЈУНЕЋЕГ МЕСА! Афричка куга утиче на узгајиваче, ево какво је стање у Сремској Митровици и шта стручњаци прогнозирају
Поново је дошло до повећања цена меса, нарочито јунетине.
Цена товних свиња тренутно је стабилна, а какве су прогнозе и шта се може очекивати у наредном периоду истраживала је Курир телевизија.
Новинарка Курира Александра Дражић потврдила је да се на територији Сремске Митровице већ неко време практикују сточне пијаце на које није дозвољен улаз људима који нису из самог домаћинства или нису ветеринари.
Радослав Панић, сточар и начелник управе за пољопривреду истакао је да афричка куга свиња утиче на цену самог меса, те говорио о њеном даљем стању:
- Цена товљеника је негде око 250 динара, у претходном периоду министарство је донело заштитну цену, та цена варира од цене од 250 до 280 динара, све зависи од понуде и потражње на тржишту. Куга утиче, а ми на територији наше општине тренутно имамо само два забележена случаја.
О цени говедине рекао је:
- Цена говедине је од пролећа ове године, са око три евра сад достигла до четири, мада нешто има трговине и преко четири евра. Мислим да то нису били узроци понуде и потражње, једноставно узроци су појаве одређених заразних болести у земљама Европске уније, стога нема увоза говеђег меса и онда је дошло мало до скока цена.
Из Новог Пазара јавио се Емир Личина, који је говорио о ситуацији на тамошњем терену.
- Док сам чекао укључење у овој месари приметио сам да доста људи улази и купује производе, не одустаје се од меса, али цене јесу порасле.