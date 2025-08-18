СРПСКИ ПАОРИ У ГУБИТКУ, ЗА КИЛОГРАМ ЖЕЛЕ 70 ДИНАРА, А ДОБИЈАЈУ САМО 47! Сунцокрет заузео 242.000 хектара

Први откоси на појединим њивама нису оправдали очекивања ратара.

Пољопривредник и председник Независне асоцијације пољопрвредника Србије Јовица Јакшић истиче за Дневник се косе ране сорте које нису високоприносне, али без обзира на то, напомиње, да је суша учинила да ће сунцокрета бити мање иако је отпран на климатске промене у односу на друге пољопривредне културе. - Очекујемо да ће уљарице бити мање 30 до 50 одсто и добру цену, 70 динара са ПДВ јер је сирово рафинисано уље поскупело за 40 одсто, и на основу те више цене треба да буде формирано коштање овогодишњег сунцокрета.

Јакишић је казао да у Банату где се највише сеје сунцокрет у овој жетви очекује да га буде у просеку око 2,5 тоне по хектару, док је ранијих година тај просек био знатно виши, кретао се од три и по тоне по хектару до четрири тоне по хектару.

Уколико се остваре Јакшићева предвиђања сунцокрет би ове године био скупљи за око 20 динара по килограму него прошле жетве када је зрно коштало крајем октобра око 50 динара са ПДВ. У међувремени почело је трговање са новим родом по 55,48 динара са ПДВ, али Јакшић напомиње да су то термински уговори и да се цена мења из дана у дан . -Чим је жетва кренула откупљивачи су нудили акотну цену по 42 динара, а већ после неколико дана акотна цена је отишла нагоре и креће се сада од 45 до 47 динара без ПДВ.

Сунцокрет посејан на више од 242.000 хектара По подацима Републичког завода за статистику сунцокрета имамо на око 242.000 хектара што је мало мање него у прошлогодишњој сетви када је заузимао око 248.000 хектара. Лане смо у жетви добили више од 637.000 тона сунцокрета. Просечан принос је био око две и по тоне по хектару.

Јакшић наглашава да ратари сматрају да нижа цена јестивог уља у продавицама која се најављује у наредним данима не би требало да утиче на коштање новог зрана сунцоркета. - Намирница ће бити јефтинија због нижих трговачких маржи и то појетињење нема везе са коштањем новог сунцокретовог зрна.Литар зејтина у продавницама сада кошта око 170 динара. Док се не формира овогодишња цена сунцокрета ратар Ђорђе Милотин из Торка ( Бегејци)у општини Житиште наводи да су откупљивачи чим су комбајни ушли у њиве прво нудили ратарима акотну цену од 40 до 42 динара без ПДВ, а потом убрзо да дају и више акотне цена и с њима и услови тако да се сада за сунцокрет може добити 50 динара без ПДВ ако се у откуп понуди одједном 24 тона.

- Тај принос ће вероватно имати малобројни пољопривредници који су сејали уљарицу на више од 15 хектара - навео је Милотин. - Род је лош, главе су мале а стабла ниска, премда смо очекивали да ће у жетви бити бар 1,5 тона по јутру. Лане се, исто у сушној години, принос кретао око две тоне по јутру.

Милотин истиче да са садашњом акотном ценом и малим приносима пољопривреднци неће исплатити ни семе. Невероватно колико је репоматеријал скуп. - Џак семена сунцокрта потребан за сетву два хектара уљарице кошта са ПДВ око 40.000 динара. То значи да само џак семена вреди колико и тона сунцокрета по првобитној акотној цени од 40 до 42 динара - казао је Милотин.