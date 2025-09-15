InGrid после обиласка: Шта струка може одмах да преслика
Schneider Electric, глобални лидер у дигиталној трансформацији управљања енергијом и аутоматизацији и Савет зелене градње Србије организовали су стручни обилазак објекта InGrid, пословне зграде Schneider Electric Huba у оквиру програма „Зелене туре 25“, традиционално реализованог током WGBW25 (8. – 12. септембар). Домаћини туре били су Милош Стојановић, запослен у компанији Schneider Electric у Београду и Зоран Савовић и Дејан Чоњић iz Schneider Electric Huba, Нови Сад.
Зелене туре су бесплатни вођени обиласци репрезентативних одрживих објеката како би се стручна и шира јавност из прве руке упознала са валидираним, мерљивим решењима и разменила искуства. InGrid је у програм уврштен управо због својих карактеристика: реконструисана зграда отворена 16. јуна 2023, са приближно 15.713 м² бруто површине и засебним дата центром (~1.500 м²). У самом срцу иновационог центра примењен је приступ који омогућава представљање решења компаније за енергетску ефикасност и декарбонизацију кроз употребу повезаних производа, Edge Control и апликација, аналитике и софтвера, те је урађена таква инфраструктура која омогућава напајање енергијом из обновљивих извора. Све ово је у јануару 2024. године овом објекту донело престижан LEED Platinum sertifikat. Као архитектонски пројекат, InGrid је овенчан Grand Prix наградама на 46. Салону архитектуре у Београду (2024) и 24. Салону архитектуре у Новом Саду (2024), добио је признање на Balkan Architectural Biennale (BAB 2023) и номинацију за Mies van der Rohe Award (2025).
Како објашњава Дејан Чоњић из ИнГрид Schneider Electric Huba, вредност обиласка огледа се у конкретним, проверљивим показатељима. „Приказани су подаци и мерења - од графикона потрошње, показатеља комфора, па све до мапе компромиса са предложеним корацима за њихово решавање“, наводи он. „На основу тога, свако може јасно да сагледа шта од приказаног може да примени у свом објекту.“
Учесници су имали прилику да виде како се одлуке засноване на мерењима примењују у свакодневном пословању. Приказани су системи БМС/ЕМС за управљање потрошњом и комфором, интеграција кровне соларне електране, рекуперација топлоте из дата центра, као и практичне поставке зонирања, осветљења и вентилације које омогућавају брзе резултате без великих инвестиција.
Како истиче Зоран Савовић, фокус је био на решењима која се могу одмах применити: „Поставити основни мониторинг и на основу података доносити одлуке за свакодневно управљање зградом; зонирање и осветљење доносе брзе добитке“, уз напомену да „одређене промене захтевају више времена и улагања.“
Формат отвореног обиласка, уз размену конкретних искустава, осмишљен је да повеже праксу са професионалном заједницом и убрза примену решења која се могу реплицирати у домаћем фонду зграда..
Наша порука је оперативна: одлуке засноване на подацима, фазни приступ и транспарентност резултата. Ако свако из InGrida одмах преузме три ствари - основни мониторинг, боље зонирање и јасне метрике комфора - напредак ће бити брз и мерљив, а сарадња са струком наш најјачи утицај”, закључио је Милош Стојановић.
