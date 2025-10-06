ИВАНИШЕВИЋ ПОТПИСАО СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА БЕОГРАДСКИМ САЈМОМ Заједно ка јачој промоцији туризма и привредних потенцијала Војводине
Данас је између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Београдског сајма потписан споразум о сарадњи на међународним и регионалним привредним и туристичким манифестацијама до краја текуће, и током 2026. године.
Циљ споразума јесте унапређење сарадње Секретаријата и Београдског сајма ради заједничке организације Међународног сајма туризма, али и организације и имплементације других регионалних привредних сајамских и специјализованих манифестација.
Потписници споразума, покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић и в.д. директора Београдског сајма Никола Банковић, усагласили су се око обавеза у домену ресора и надлежности Секретаријата и Сајма.
„Учешће Секретаријата на Београдском сајму је, пре свега, могућност да се као АП Војводина још боље представимо туристима, свима којима је туризам посао и онима који желе да посете АП Војводину. Ово је могуће захваљујући стабилним финансијама Владе Републике Србије и Покрајинске владе, али и сарадњи са Београдским сајмом“, рекао је секретар Иванишевић додавши да се учешћем на Сајму на адекватан начин може представити све оно што АП Војводина јесте.
Иванишевић је том приликом најавио учешће Секретаријата на Међународном сајму туризма у Солуну, као и на Сајму хране у Београду који се одржава у децембру.
В.д. директора Београдског сајма Никола Банковић захвалио је секретару на дугогодишњој сарадњи и изразио наду за њеним јачањем на свим пољима.
Сајамске манифестације које су предмет споразума, на једном месту ће окупљати микро, мале и средње привреднике и предузетнике са територије Републике Србије и АП Војводине, као и институције које пружају подршку унапређењу пословања тим привредним субјектима.