Нови Сад
ИВАНИШЕВИЋ ПОТПИСАО СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА БЕОГРАДСКИМ САЈМОМ Заједно ка јачој промоцији туризма и привредних потенцијала Војводине

06.10.2025. 16:04 16:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
сајам
Фото: Покрајинска влада

Данас је између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Београдског сајма потписан споразум о сарадњи на међународним и регионалним привредним и туристичким манифестацијама до краја текуће, и током 2026. године.

Циљ споразума јесте унапређење сарадње Секретаријата и Београдског сајма ради заједничке организације Међународног сајма туризма, али и организације и имплементације других регионалних привредних сајамских и специјализованих манифестација.  

Потписници споразума, покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић и в.д. директора Београдског сајма Никола Банковић, усагласили су се око обавеза у домену ресора и надлежности Секретаријата и Сајма.

„Учешће Секретаријата на Београдском сајму је, пре свега, могућност да се као АП Војводина још боље представимо туристима, свима којима је туризам посао и онима који желе да посете АП Војводину. Ово је могуће захваљујући стабилним финансијама Владе Републике Србије и Покрајинске владе, али и сарадњи са Београдским сајмом“, рекао је секретар Иванишевић додавши да се учешћем на Сајму на адекватан начин може представити све оно што АП Војводина јесте.

уговор
Фото: Покрајинска влада

Иванишевић је том приликом најавио учешће Секретаријата на Међународном сајму туризма у Солуну, као и на Сајму хране у Београду који се одржава у децембру.

В.д. директора Београдског сајма Никола Банковић захвалио је секретару на дугогодишњој сарадњи и изразио наду за њеним јачањем на свим пољима.

Сајамске манифестације које су предмет споразума, на једном месту ће окупљати микро, мале и средње привреднике и предузетнике са територије Републике Србије и АП Војводине, као и институције које пружају подршку унапређењу пословања тим привредним субјектима.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
