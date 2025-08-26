clear sky
24°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗ КИНЕ СТИЖУ ДВЕ ГРДОСИЈЕ ЗА КОПАЊЕ ТУНЕЛА БЕОГРАДСКОГ МЕТРОА Ево када ће бити у Србији и када почињу посао

26.08.2025. 18:47 18:53
Пише:
Дневник
Извор:
eKapija.com
Коментари (0)
тунел
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Две Те-Бе-Ем (TBM) машине за ископавање тунела прве линије београдског метроа, тзв. кртице биће испоручене у другој половини 2026. године, саопштено је током званичне посете делегације ЈКП Београдски метро и воз Кини. 

Њихов долазак означиће почетак најзахтевније изградње тунела.

Машине производи компанија CRCHI – China Railway Construction Heavy Industry, а београдска делегација у Кини имала је прилику да се на лицу места упозна са процесом израде и методологијом коришћења ове технологије, преноси еКапија.

tunel
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Истовремено, у Пекингу је одржан низ састанака са компанијом PowerChina, која је главни извођач радова на Линији 1 и са којом су већ потписана три уговора укупне вредности око милијарду евра. Они обухватају изградњу депоа Макиш и две од три фазе (лота) саме трасе метроа, док су за трећи лот у току преговори.

Планирано је да прва линија буде завршена до краја 2030. године.

Метро копање копање тунела београдски метро
Извор:
eKapija.com
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БЕОГРАД УЦРТАО 5 НОВИХ ТУНЕЛА Велики планови за српску престоницу до 2041. “МИНИ МЕТРО“ КАО СВОЈЕВРСНИ БУЛЕВАР ИСПОД САВЕ
trg republike beograd dnevnik

БЕОГРАД УЦРТАО 5 НОВИХ ТУНЕЛА Велики планови за српску престоницу до 2041. “МИНИ МЕТРО“ КАО СВОЈЕВРСНИ БУЛЕВАР ИСПОД САВЕ

25.08.2025. 21:53 21:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај