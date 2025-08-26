ИЗ КИНЕ СТИЖУ ДВЕ ГРДОСИЈЕ ЗА КОПАЊЕ ТУНЕЛА БЕОГРАДСКОГ МЕТРОА Ево када ће бити у Србији и када почињу посао
Две Те-Бе-Ем (TBM) машине за ископавање тунела прве линије београдског метроа, тзв. кртице биће испоручене у другој половини 2026. године, саопштено је током званичне посете делегације ЈКП Београдски метро и воз Кини.
Њихов долазак означиће почетак најзахтевније изградње тунела.
Машине производи компанија CRCHI – China Railway Construction Heavy Industry, а београдска делегација у Кини имала је прилику да се на лицу места упозна са процесом израде и методологијом коришћења ове технологије, преноси еКапија.
Истовремено, у Пекингу је одржан низ састанака са компанијом PowerChina, која је главни извођач радова на Линији 1 и са којом су већ потписана три уговора укупне вредности око милијарду евра. Они обухватају изградњу депоа Макиш и две од три фазе (лота) саме трасе метроа, док су за трећи лот у току преговори.
Планирано је да прва линија буде завршена до краја 2030. године.