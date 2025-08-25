БЕОГРАД УЦРТАО 5 НОВИХ ТУНЕЛА Велики планови за српску престоницу до 2041. “МИНИ МЕТРО“ КАО СВОЈЕВРСНИ БУЛЕВАР ИСПОД САВЕ
Тунел који ће повезати савску и дунавску падину града, који је познат под називом "мало метро" и на чијој се реализацији увелико ради најкраћи је од пет друмских тунела о чијем се копању размишља у различитим деловима града.
Све то део је нацрта Генералног урбанистичког плана Београда (Елаборат за јавни увид) који можете погледати на сајту Урбанистичког завода Београда.
То су следећи тунели:
Од Чукарице до Аутокоманде (испод Сењака), који почиње код петље Хиподром и завршава се код у Улици др Милутина Ивковића
Од Вождовца до Звездаре, који повезује Шумице и Тршћанску код Лиона
Од Кумодража до петље "Авала" (код "1.000 ружа")
"Тунели које наводите су унети у ГУП Београда 2041. према урбанистичким плановима који су на снази или чија израда је у току. То су тунели на траси саобраћајнице Унутрасњи магистрални полупрстен, као и тунел на траси Новог авалског пута.
Због конфигурације терена град Београд има могућности за реализацију тунелских веза између појединих делова града, те ће с тог аспекта можда кроз ГУП Београда 2041. чија је израда у току бити планирана још нека тунелска веза у граду.
Бенефит реализације тунела у погледу функционисања саобраћаја огледа се пре свега у смањењу времена путовања између две градске зоне, затим побољшању чинилаца животне средине, али и сегрегацији саобраћајних токова, сто све заједно утиче на боље услове живота у граду", навели су нам у Урбанистичком заводу Београда.
Тунел и испод Саве и целе Аде?
Осим ових тунела у ГУП је уцртан и тунел који би повезао Улицу др Ивана Рибара и Чукаричку падину, тунелом испод Саве, који би био спој важних градских путева на чукаричкој и новобеоградској страни, практично веза Ледина и Жаркова.
О вези Дунавске и Савске падине
Тунел који ће повезати две стране Теразијског гребена део је пројекта названог "Мали метро" о чему постоје детаљни подаци на сајту Града Београда.
"Пројекат подразумева уклањање Старог савског моста, изградњу Новог српског моста преко Саве на истом месту, као и изградњу тунела од Економског факултета до Улице деспота Стефана. Након изградње Новог српског моста са новобеоградске стране биће формирана велика саобраћајна петља, која, између осталог, подразумева и пет кружних токова на Новом Београду", пише на сајту града.
Дужина овог тунела је два километра и по две саобраћајне траке за сваки смер.
Вредност изградње тунела износи 235 милиона евра, финансијер је Влада Републике Србије, носилац пројекат је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда, а уговор о изградњи потписан је у новембру 2023. године.
